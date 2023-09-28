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Суд над 39-летним тюменцем

Тюменец домогался до 13-летней дочери своей знакомой

28 сентября 2023, 10:49
Фото: 1MI
Суд над 39-летним тюменцем
Тюменский суд приговорил к пяти годам лишения свободы 39-летнего мужчину. Он приставал к дочери своей знакомой.

По данным пресс-службы тюменских судов, девочке всего 13 лет.

«В Ялуторовске к пяти годам лишения свободы приговорили 39-летнего мужчину, который совершил развратные действия в отношении девочки. Подсудимый не признал вину и утверждал, что ребенок его оговаривает», — сообщили в ведомстве.

Всё произошло зимой 2023 года, когда обвиняемый выпивал в гостях у знакомой. Преступник пришел в комнату к дочери своей знакомой, потерпевшая смогла убежать. О действиях мужчины сообщила бабушка ребенка.

По решению суда тюменец выплатит пострадавшей моральную компенсацию в 500 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что юная тюменка поссорилась с опекуном и сбежала из дома к родным. Ее брат, пытаясь утешить школьницу, сначала напоил ее, а затем принудил к интиму.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Дела судебные
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