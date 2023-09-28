Тюменец домогался до 13-летней дочери своей знакомой

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
По данным пресс-службы тюменских судов, девочке всего 13 лет.
«В Ялуторовске к пяти годам лишения свободы приговорили 39-летнего мужчину, который совершил развратные действия в отношении девочки. Подсудимый не признал вину и утверждал, что ребенок его оговаривает», — сообщили в ведомстве.
Всё произошло зимой 2023 года, когда обвиняемый выпивал в гостях у знакомой. Преступник пришел в комнату к дочери своей знакомой, потерпевшая смогла убежать. О действиях мужчины сообщила бабушка ребенка.
По решению суда тюменец выплатит пострадавшей моральную компенсацию в 500 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что юная тюменка поссорилась с опекуном и сбежала из дома к родным. Ее брат, пытаясь утешить школьницу, сначала напоил ее, а затем принудил к интиму.