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Квартира досталась ТСЖ «Червишевский»

Товарищество отсудило большую квартиру у администрации Тюмени

28 сентября 2023, 14:00
Фото: 1MI
Квартира досталась ТСЖ «Червишевский»
ТСЖ «Червишевский» выиграл суд у администрации Тюмени. По данным дела №А70-7065/2023, товарищество теперь официально владеет квартирой № 50 по адресу Червишевский тракт, 35.

Собственники более 20 лет платили за содержание квартиры. В апреле 2023 года в ТСЖ «Червишевский» решили узаконить право собственности на большую квартиру. Стоит отметить, что представители администрации Тюмени на суд не явились.

«Признать права собственности Товарищества собственников недвижимости „Червишевский“ в силу приобретательной давности на квартиру №50, общей площадью 72,9 кв.м», — сообщается в решении арбитражного суда Тюменской области.

Решение уже вступило в законную силу.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд отменил приговор для «черного риелтора» Светланы Спичевой. Ранее сообщалось, что женщина обманула жителей Тюменской области на 12 млн рублей.

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#Общество#Тюмень#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Арбитражный суд Тюменской области
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