Товарищество отсудило большую квартиру у администрации Тюмени

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Собственники более 20 лет платили за содержание квартиры. В апреле 2023 года в ТСЖ «Червишевский» решили узаконить право собственности на большую квартиру. Стоит отметить, что представители администрации Тюмени на суд не явились.
«Признать права собственности Товарищества собственников недвижимости „Червишевский“ в силу приобретательной давности на квартиру №50, общей площадью 72,9 кв.м», — сообщается в решении арбитражного суда Тюменской области.
Решение уже вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд отменил приговор для «черного риелтора» Светланы Спичевой. Ранее сообщалось, что женщина обманула жителей Тюменской области на 12 млн рублей.