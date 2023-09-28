Таксисты Тюмени ругаются с пассажирами из-за услуги «попутчики»

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка пожаловалась на таксиста, из-за громкой музыки. Она разговаривала по телефону с заказчиком, но водитель отказал ей в просьбе сбавить звук. Подобные конфликты происходят постоянно, но чаще всего водители выключают музыку и стараются не спорить с пассажирами.