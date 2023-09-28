Таксисты Тюмени ругаются с пассажирами из-за услуги «попутчики»

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Подобные заказы стараются отменить.
«Попутчики в два раза кэф уменьшат. Водители не любят их катать, времени уходит много и денег с них не заработаешь», — сообщил «Нашему городу» таксист Валерий П.
Водители призывают своих знакомых не возить много пассажиров.
«Знакомый в час пик возит попутчиков. Говорю, не делай так, не катай эту шляпу. Отмена заказа не повлияет на рейтинг», — сообщил в одном из тюменских чатов таксист Андрей В.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка пожаловалась на таксиста, из-за громкой музыки. Она разговаривала по телефону с заказчиком, но водитель отказал ей в просьбе сбавить звук. Подобные конфликты происходят постоянно, но чаще всего водители выключают музыку и стараются не спорить с пассажирами.