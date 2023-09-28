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С попутчиками водителям сложно зарабоать

Таксисты Тюмени ругаются с пассажирами из-за услуги «попутчики»

28 сентября 2023, 11:47
Фото: 1MI
С попутчиками водителям сложно зарабоать
В чатах тюменские таксисты ругаются на пассажиров. Особенно им не нравятся те, кто заказывает машину на 2-5 человек или через услугу «попутчики».

Подобные заказы стараются отменить.

«Попутчики в два раза кэф уменьшат. Водители не любят их катать, времени уходит много и денег с них не заработаешь», — сообщил «Нашему городу» таксист Валерий П.

Водители призывают своих знакомых не возить много пассажиров.

«Знакомый в час пик возит попутчиков. Говорю, не делай так, не катай эту шляпу. Отмена заказа не повлияет на рейтинг», — сообщил в одном из тюменских чатов таксист Андрей В.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка пожаловалась на таксиста, из-за громкой музыки. Она разговаривала по телефону с заказчиком, но водитель отказал ей в просьбе сбавить звук. Подобные конфликты происходят постоянно, но чаще всего водители выключают музыку и стараются не спорить с пассажирами.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Такси
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