Сразу девять аварий произошли на дорогах Тюмени в час пик

По данным 2ГИС, к 18:10 на дорогах Тюмени зафиксировано сразу 9 аварий. При этом пробки отмечаются в центре, на Объездной дороге и Московском тракте движение не затруднено. Вечером 27 сентября в Тюмени произошло только 4 аварии.