nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Аварии в Тюмени

Сразу девять аварий произошли на дорогах Тюмени в час пик

28 сентября 2023, 13:30
Фото: 1MI
Аварии в Тюмени
В областной столице на улице Республики произошло сразу три ДТП. Серьёзные пробки отмечаются в центре города, на загородных трассах заторов почти нет.
«Вечером еду по Республики, уже три аварии видел. Ничего серьёзного, но центр встал в пробку», — сообщил «Нашему городу» таксист Владимир А.

По данным 2ГИС, к 18:10 на дорогах Тюмени зафиксировано сразу 9 аварий. При этом пробки отмечаются в центре, на Объездной дороге и Московском тракте движение не затруднено. Вечером 27 сентября в Тюмени произошло только 4 аварии.

Ранее «Наш город» сообщал, что в среду пробка около улиц Федюнинского и Мельникайте растянулась почти на 3 километра, скорость машин в этом районе снизилась до 3-5 км/ч.

#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
«Выбитая дверь, кровь и стресс»: очевидец рассказала о взрыве газа в тюменском доме
Сегодня, 07:06
«Капремонтом попахивает»: в тюменской школе №17 рухнул потолок
Сегодня, 09:56
«Дураки и дороги»: почему в Тюменской области неуклонно растет число ДТП
Вчера, 05:55
«Новое доказательство»: дело тюменского коммуниста может быть пересмотрено в суде
Сегодня, 09:41
Причиной взрыва в жилом доме в Тюмени мог стать не газ
Сегодня, 08:05
«Кровь во мраке»: как проблема освещения тюменских дорог провоцирует трагедии
Сегодня, 10:03