Сразу девять аварий произошли на дорогах Тюмени в час пик

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
«Вечером еду по Республики, уже три аварии видел. Ничего серьёзного, но центр встал в пробку», — сообщил «Нашему городу» таксист Владимир А.
По данным 2ГИС, к 18:10 на дорогах Тюмени зафиксировано сразу 9 аварий. При этом пробки отмечаются в центре, на Объездной дороге и Московском тракте движение не затруднено. Вечером 27 сентября в Тюмени произошло только 4 аварии.
Ранее «Наш город» сообщал, что в среду пробка около улиц Федюнинского и Мельникайте растянулась почти на 3 километра, скорость машин в этом районе снизилась до 3-5 км/ч.