Сначала года в Тюменской области изъято свыше 130 килограмм запрещенных веществ

Posted 28 сентября, 12:31
Published 28 сентября, 12:31
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Заседание по итогам работы за восемь месяцев прошло под председательством губернатора Александра Моора. В начале встречи он отметил, что эффективная борьба с наркотизацией населения по-прежнему входит в число наиболее актуальных задач органов власти и правоохранительных структур.
В этом году, в целом, уровень наркопреступности в области сохраняется в пределах показателей 2022 года, отметил губернатор.
При этом возросли количество изъятых наркотических средств и раскрываемость преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Пресечена деятельность одной подпольной нарколаборатории. Задержано 22 межрегиональных наркокурьера, у которых изъято более 130 килограммов наркотических средств.
Положительные результаты дали принятые в регионе меры по снижению смертности от наркотиков: количество смертельных отравлений уменьшилось более чем на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Случаев смертельных отравлений среди несовершеннолетних не зарегистрировано.
Важно сохранять намеченную тенденцию, подчеркнул Александр Моор. Для этого необходимо эффективное взаимодействие всех ответственных ведомств.
Губернатор поручил продолжить активную информационно-просветительскую работу в средствах массовой информации и социальных сетях, направленную на профилактику наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков.
Кроме того, по инициативе Александра Моора органы внутренних дел оценят необходимость размещения «умных» видеокамер в жилых районах, где отмечается активность лиц, сбывающих и употребляющих наркотические средства.