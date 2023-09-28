Развод втихую: тюменцам рассказали, можно ли расторгнуть брак без согласия супруга

В других случаях нужно обращаться в суд. В мировой — если нет детей, совместно нажитого имущества, либо если цена раздела имущества не превышает 50 тысяч рублей. Иск будет рассмотрен в течение месяца. В районный суд придется обращаться во всех остальных случаях. Срок рассмотрения иска — 2 месяца, но суд может назначить срок для примирения сторон, он составляет максимум три месяца.