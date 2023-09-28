Развод втихую: тюменцам рассказали, можно ли расторгнуть брак без согласия супруга

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Заключение брака — дело добровольное, поэтому и расторгнуть его можно без согласия одной из сторон. Однако, в Управлении ЗАГС Тюменской области предупреждают, что есть некоторые нюансы.
Так, расторгнуть брак в ЗАГСе без присутствия супруга можно только в том случае, если человек признан пропавшим без вести, недееспособным, или осужден минимум на три года.
В других случаях нужно обращаться в суд. В мировой — если нет детей, совместно нажитого имущества, либо если цена раздела имущества не превышает 50 тысяч рублей. Иск будет рассмотрен в течение месяца. В районный суд придется обращаться во всех остальных случаях. Срок рассмотрения иска — 2 месяца, но суд может назначить срок для примирения сторон, он составляет максимум три месяца.
В ЗАГСе уточнили, что муж не может подать на развод без согласия жены во время ее беременности и в течение года со дня рождения ребенка.
Ранее «Наш Город» сообщал, что Тюмень заняла второе место в стране по продаже обручальных колец. Первое место заняла Москва.