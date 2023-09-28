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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Развод втихую: тюменцам рассказали, можно ли расторгнуть брак без согласия супруга

Развод втихую: тюменцам рассказали, можно ли расторгнуть брак без согласия супруга

28 сентября 2023, 07:27
Фото: 1MI
По данным Росстата, в Тюменской области на 14 461 заключение брака приходится 11 956 разводов. Можно ли расторгнуть брак без согласия одной из сторон — рассказали в ЗАГСе.

Заключение брака — дело добровольное, поэтому и расторгнуть его можно без согласия одной из сторон. Однако, в Управлении ЗАГС Тюменской области предупреждают, что есть некоторые нюансы.

Так, расторгнуть брак в ЗАГСе без присутствия супруга можно только в том случае, если человек признан пропавшим без вести, недееспособным, или осужден минимум на три года.

В других случаях нужно обращаться в суд. В мировой — если нет детей, совместно нажитого имущества, либо если цена раздела имущества не превышает 50 тысяч рублей. Иск будет рассмотрен в течение месяца. В районный суд придется обращаться во всех остальных случаях. Срок рассмотрения иска — 2 месяца, но суд может назначить срок для примирения сторон, он составляет максимум три месяца.

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В ЗАГСе уточнили, что муж не может подать на развод без согласия жены во время ее беременности и в течение года со дня рождения ребенка.

Ранее «Наш Город» сообщал, что Тюмень заняла второе место в стране по продаже обручальных колец. Первое место заняла Москва.

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