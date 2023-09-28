Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 28 сентября

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени 28 сентября синоптики обещают переменную облачность. Утром ожидается +8…+10, ветер западный 3-5 м/с. К полудню потеплеет до +12…+15, будет дуть западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью до 9 м/с. В ночные часы термометры покажут +8.+10, скорость северо-западного ветра составит 8-9 м/с.
УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность до 2. Восход в 6:35, закат в 18:21, продолжительность дня 11 часов 46 минут.
В Тобольске в четверг, 28 сентября, ожидается пасмурная погода и кратковременные дожди. В утренние часы термометры покажут +7…+8, скорость юго-западного ветра составит 2-4 м/с. К обеду столбики термометров поднимутся до +12, ветер сменит направление на западное северо-западное и будет дуть со скоростью 5-6 м/с. В вечерние и ночные часы ожидается до +7…+9.
УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность до 2. Восход в 6:24, закат в 18:10, продолжительность дня 11 часов 46 минут.
В Ялуторовске 28 сентября день пройдет при переменной облачности. Утром вечером синоптики обещают осадки в виде дождя. Температура воздуха составит +8…+9 утром, до +13…+14 днем и +9…+10 в темное время суток. В течение дня будет дуть ветер юго-западного, западного и северо-западного направлений со скоростью 3-6 м/с.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность до 2. Восход в 6:31, закат в 18:19, продолжительность дня 11 часов 48 минут.
В Заводоуковске 28 сентября метеоролог обещают дожди утром и вечером, в течение дня переменную облачность. В утренние часы термометры покажут +8, скорость юго-западного ветра составит до 3 м/с. К обеду потеплеет до +13…+14, будет дуть западный с переходом на северо-западный ветер со скоростью до 6-8 м/с. В темное время суток температура воздуха составит +8…+10, скорость северо-западного ветра до 6 м/с.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность до 2. Восход в 6:30, закат в 18:18, продолжительность дня 11 часов 48 минут.
В Ишиме в четверг, 28 сентября, в течение дня ожидаются кратковременные дожди, ветер южного, западного и юго-западного направлений 2-6 м/с. Утром столбики термометров покажут +6…+7, в течение дня не поднимутся выше +12. В темное время суток температура воздуха составит +8…+9.
УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность до 2. Восход в 6:19, закат в 18:06, продолжительность дня 11 часов 47 минут.