Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 28 сентября

В Заводоуковске 28 сентября метеоролог обещают дожди утром и вечером, в течение дня переменную облачность. В утренние часы термометры покажут +8, скорость юго-западного ветра составит до 3 м/с. К обеду потеплеет до +13…+14, будет дуть западный с переходом на северо-западный ветер со скоростью до 6-8 м/с. В темное время суток температура воздуха составит +8…+10, скорость северо-западного ветра до 6 м/с.