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«Ларгус» полностью сгорел: на тюменской трассе в аварии погибла женщина

«Ларгус» полностью сгорел: на тюменской трассе в аварии погибла женщина

28 сентября 2023, 11:58
Фото: ГИБДД
На 502-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск произошла трагедия. Здесь столкнулись «Лада Ларгус» и «Хендэ».

Авария произошла в Уватском районе Тюменской области. Из-за ДТП «Ларгус» загорелся, оба водителя получили ранения. В аварии погибла 50-летняя пассажирка «Хендэ», на место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели МЧС и скорая помощь.

Причиной аварии стал выезд машины на встречную полосу.

Ранее «Наш город» сообщал, что 18 сентября уроженец Башкортостана, возвращавшийся с вахты, стал виновником смертельной аварии на трассе Тюмень — ХМАО. Около Тобольска в результате ДТП погибли два человека. 51-летний вахтовик, ехавший за рулем китайского автомобиля, уснул. Он скончался в ДТП.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Автомобили#Безопасность на дорогах
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