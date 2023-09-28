«Ларгус» полностью сгорел: на тюменской трассе в аварии погибла женщина

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Авария произошла в Уватском районе Тюменской области. Из-за ДТП «Ларгус» загорелся, оба водителя получили ранения. В аварии погибла 50-летняя пассажирка «Хендэ», на место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели МЧС и скорая помощь.
Причиной аварии стал выезд машины на встречную полосу.
Ранее «Наш город» сообщал, что 18 сентября уроженец Башкортостана, возвращавшийся с вахты, стал виновником смертельной аварии на трассе Тюмень — ХМАО. Около Тобольска в результате ДТП погибли два человека. 51-летний вахтовик, ехавший за рулем китайского автомобиля, уснул. Он скончался в ДТП.