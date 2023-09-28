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В рейтинге Forbes Тюмень вошла в ТОП-3 лучших городов для бизнеса

Forbes: зарплата жителей Тюмени увеличилась до 82 тысяч рублей

28 сентября 2023, 11:24
Фото: 1MI
В рейтинге Forbes Тюмень вошла в ТОП-3 лучших городов для бизнеса
По данным известного бизнес-журнала, Тюмень входит в рейтинг лучших городов по ведению бизнеса. Здесь высокие зарплаты и работают крупные компании.

В рейтинге Forbes Тюмень вошла в ТОП-3 лучших городов для бизнеса (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга). Город уступил только Краснодару и Южно-Сахалинску. На пятом месте Екатеринбург. По данным Forbes, крупнейшей частной компанией в Тюмени является НИПИГАЗ, выручка которой в 2022 году была 106,5 млрд рублей. Организация работает на крупных проектах «Новотэка» и «Газпрома».

Ранее «Наш город» сообщал, что рублёвый миллиардер Ильдар Хусаинов дал интервью журналу Forbes. Он полагает, что в 2023 году компания сумеет выйти на выручку в 15-17 млрд рублей. Между тем эксперты оценили его организацию в 5 раз дешевле.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
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