Forbes: зарплата жителей Тюмени увеличилась до 82 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В рейтинге Forbes Тюмень вошла в ТОП-3 лучших городов для бизнеса (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга). Город уступил только Краснодару и Южно-Сахалинску. На пятом месте Екатеринбург. По данным Forbes, крупнейшей частной компанией в Тюмени является НИПИГАЗ, выручка которой в 2022 году была 106,5 млрд рублей. Организация работает на крупных проектах «Новотэка» и «Газпрома».
Ранее «Наш город» сообщал, что рублёвый миллиардер Ильдар Хусаинов дал интервью журналу Forbes. Он полагает, что в 2023 году компания сумеет выйти на выручку в 15-17 млрд рублей. Между тем эксперты оценили его организацию в 5 раз дешевле.