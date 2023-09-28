Forbes: зарплата жителей Тюмени увеличилась до 82 тысяч рублей

В рейтинге Forbes Тюмень вошла в ТОП-3 лучших городов для бизнеса (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга). Город уступил только Краснодару и Южно-Сахалинску. На пятом месте Екатеринбург. По данным Forbes, крупнейшей частной компанией в Тюмени является НИПИГАЗ, выручка которой в 2022 году была 106,5 млрд рублей. Организация работает на крупных проектах «Новотэка» и «Газпрома».