Эксперт рассказал о нехватке специалистов по киберспорту в российских вузах

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По мнению эксперта, одно из главных препятствий заключается в недостатке специалистов с необходимым образованием и исследовательских работ по киберспорту в российских университетах. В стране дефицит научных сотрудников и преподавателей, которые могут подготовить кадры для киберспортсменов, а также вовлечься в подготовку будущих профессионалов в области ИИ, блокчейна или метавселенных, пишет ИА RuNews24.ru.
Скаржинская подчеркнула, что эти специалисты могут быть обучены на базе ценностного потенциала киберспорта путем введения факультативных или дополнительных дисциплин, связанных с передовыми технологиями в киберспорте, в образовательные программы университетов. Такие модули помогут ощутить «дыхание будущего». Их целесообразно включать в различные программы в рамках проекта «Цифровые кафедры», который реализуется в 115 вузах по всей стране.