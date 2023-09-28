Эксперт рассказал о нехватке специалистов по киберспорту в российских вузах

По мнению эксперта, одно из главных препятствий заключается в недостатке специалистов с необходимым образованием и исследовательских работ по киберспорту в российских университетах. В стране дефицит научных сотрудников и преподавателей, которые могут подготовить кадры для киберспортсменов, а также вовлечься в подготовку будущих профессионалов в области ИИ, блокчейна или метавселенных, пишет ИА RuNews24.ru.