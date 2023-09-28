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Updated Сегодня, 07:21

Эксперт рассказал о нехватке специалистов по киберспорту в российских вузах

28 сентября 2023, 07:19
Глава кафедры киберспорта факультета игровой индустрии университета «Синергия», совладелец Ассоциации развития киберспорта Елена Скаржинская в эксклюзивном интервью RuNews24.ru выделила основные проблемы, мешающие развитию киберспорта среди молодежи в России.

По мнению эксперта, одно из главных препятствий заключается в недостатке специалистов с необходимым образованием и исследовательских работ по киберспорту в российских университетах. В стране дефицит научных сотрудников и преподавателей, которые могут подготовить кадры для киберспортсменов, а также вовлечься в подготовку будущих профессионалов в области ИИ, блокчейна или метавселенных, пишет ИА RuNews24.ru.

Скаржинская подчеркнула, что эти специалисты могут быть обучены на базе ценностного потенциала киберспорта путем введения факультативных или дополнительных дисциплин, связанных с передовыми технологиями в киберспорте, в образовательные программы университетов. Такие модули помогут ощутить «дыхание будущего». Их целесообразно включать в различные программы в рамках проекта «Цифровые кафедры», который реализуется в 115 вузах по всей стране.

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