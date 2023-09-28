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Ломбард в центре города

Десятки ломбардов работают в Тюмени нелегально

28 сентября 2023, 16:40
Фото: 1MI
Ломбард в центре города

В Тюмени нелегально работают около 40 ломбардов

Десятки нелегальных выявлены в Тюменской области за последние три года. 18 из них оказались комиссионными магазинами.

Почти 15 торговых точек незаконно использовали в названии слово «ломбард», сообщает «АиФ –Тюмень» со ссылкой на отделение Банка России. Эксперты отмечают, что заложенные вещи в них не застрахованы. Их сложно вернуть.

«На территории Тюменской области на начало июля 2023 года зарегистрировано 17 ломбардов и действуют 120 обособленных подразделений ломбардов», — сообщили в отделении Банка России.

В феврале «Наш город» сообщал, что в Тюменской области большая часть «черных кредиторов» выдавала себя за ломбарды. По данным ЦБ РФ, 13 компании не прошли процедуру допуска на финансовый рынок.

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