Десятки ломбардов работают в Тюмени нелегально

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Почти 15 торговых точек незаконно использовали в названии слово «ломбард», сообщает «АиФ –Тюмень» со ссылкой на отделение Банка России. Эксперты отмечают, что заложенные вещи в них не застрахованы. Их сложно вернуть.
«На территории Тюменской области на начало июля 2023 года зарегистрировано 17 ломбардов и действуют 120 обособленных подразделений ломбардов», — сообщили в отделении Банка России.
В феврале «Наш город» сообщал, что в Тюменской области большая часть «черных кредиторов» выдавала себя за ломбарды. По данным ЦБ РФ, 13 компании не прошли процедуру допуска на финансовый рынок.