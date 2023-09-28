Буцаев: Более 70% проектов в сфере обращения с ТКО занимают концессионные соглашения

«Мы посчитали, что сумма денег, вложенных в отрасль, уже превышает 200 млрд рублей. В 2019 году мы еще раскачивались, только начался федеральный проект, можно сказать, что за три года мы достигли достаточно приличных результатов с точки зрения инвестиций в сферу обращения с ТКО», — сообщил Королев.