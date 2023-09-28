Буцаев: Более 70% проектов в сфере обращения с ТКО занимают концессионные соглашения

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
В компании подчеркнули, что суммарный объем инвестиций по концессионным соглашениям, заключенным регионами в 2022–2023 годах, достиг уровня в 113,6 млрд рублей. Ранее представители РЭО оценили объемы инвестиций в отрасль на площадке инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП». Об этом пишет rostovgazeta.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, если в 2020–2021 годах компания финансировала инвестпроекты, то сейчас в планах на 2023−2024 годы финансировать проекты, 70 процентов из которых занимают концессионные соглашения.
«При этом в 2023 году было заключено 20 концессионных соглашений с общей суммой инвестиций 63,3 млрд рублей. Эти концессии реализуются в 13 субъектах РФ. Всего в 2022–2023 годах было заключено 46 концессионных соглашений на общую сумму 113,6 млрд рублей. В рамках этих концессий в 29 субъектах РФ будет построено 6 млн тонн мощностей обработки ТКО», — отметил Буцаев.
Он также добавил, что в 2021 — II квартале 2023 года РЭО финансировал инвестиционные проекты, где процент концессионных сделок едва достигал 10%. Вместе с тем компания профинансировала четырнадцать проектов общим объемом инвестиций 79,4 млрд рублей.
В ходе сессии «Концессии в сфере ТКО. Как трансформировался рынок с 2021 года?» в рамках Недели ГЧП заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев подчеркнул, что инвестиции в отрасль за три года составили более 200 млрд рублей.
«Мы посчитали, что сумма денег, вложенных в отрасль, уже превышает 200 млрд рублей. В 2019 году мы еще раскачивались, только начался федеральный проект, можно сказать, что за три года мы достигли достаточно приличных результатов с точки зрения инвестиций в сферу обращения с ТКО», — сообщил Королев.
Представители РЭО на полях инфраструктурного конгресса совместно с экспертами адвокатского бюро «Качкин и партнеры» организовали мастер-класс под названием «ТКО: наиболее проблемные вопросы при юридическом и финансовом структурировании концессий». Помимо проблем правового и юридического структурирования концессий в сфере ТКО его участники обсудили поправки в концессионное законодательство, вступающие в силу 1 октября 2023 года.