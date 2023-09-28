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Published Сегодня, 20:23

Modified Сегодня, 20:23

Updated Сегодня, 20:23

Авторынок Тюмени снова сокращается из-за новых правил продажи машин

28 сентября 2023, 20:23
Российский Минпромторг намерен изменить правила ввоза машин по параллельному импорту, что сильно затормозит «серый» экспорт.

Со вторника 26 сентября вступил в силу запрет на провоз европейских автомобилей через Грузию в Россию и Белоруссию, сообщают «Новые Известия». Теперь российский рынок ждут перемены, дилеры уже предупредили о сокращении выбора автомобилей в стране. В ближайшем будущем параллельный импорт сократится. Машины тех марок, которые уже представлены официально в России, можно будет покупать только у официальных дилеров.

Владимир Желобов, глава департамента по выкупу ГК «АВТОДОМ», сообщил, что некоторые бренды станут недоступны для потребителей. Альтернативные каналы поставок будут постепенно сокращаться, изменения в условиях сертификации могут привести к тому, что некоторые марки вообще перестанут поставляться. Первыми с рынка уйдут марки, которые и без этого плохо продавались.

Автодилер Сергей Буранов полагает, что новые правила повысят цены на машины премиум-класса. А руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев полагает, что изменение модельной линейки будет незначительным — с рынка России пропадут только модели официально представленных брендов.

Ещё больше станет китайских машин. На этом фоне АвтоВАЗ готовится к производству Chery Tiggo Pro в Петербурге. Отмечается, что автомобили уже прошли тесты для сертификации.

Другие марки продают уже онлайн в сети. Правда, пока доступен только один дилер — китайской Cherry и только в Москве и Подмосковье.

Но все это не сделает автомобили дешевле, а ровно наоборот. Как уже сообщили «Новые Известия», россиян предупредили о новом скачке цен: автомобили китайских брендов в России в октябре станут дороже на 20% из-за новых условий ввоза. А эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» полагают, что рост цен на новые легковые автомобили продолжится в ближайшие месяцы, и, в целом, с января он составит 30%. На автоцены повлияла не только девальвация рубля, но также и повышение утилизационного сбора. Сегодня, согласно данным аналитического агентства «Автостат», средняя цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3,1 млн рублей. Цена новой машины выросла за год на 1 млн рублей.

Между тем большинство российских автолюбителей сочли, что китайские машины не подходят РФ. Почти 20% уверены, что продукция китайского автопрома вообще не выносит русской зимы, у них есть проблемы с коррозией, есть проблемы с электроникой и качественными запчастями. Эксперты отмечают еще один серьезный минус продукции китайского автопрома — эргономику,

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