Авторынок Тюмени снова сокращается из-за новых правил продажи машин

Но все это не сделает автомобили дешевле, а ровно наоборот. Как уже сообщили «Новые Известия», россиян предупредили о новом скачке цен: автомобили китайских брендов в России в октябре станут дороже на 20% из-за новых условий ввоза. А эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» полагают, что рост цен на новые легковые автомобили продолжится в ближайшие месяцы, и, в целом, с января он составит 30%. На автоцены повлияла не только девальвация рубля, но также и повышение утилизационного сбора. Сегодня, согласно данным аналитического агентства «Автостат», средняя цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3,1 млн рублей. Цена новой машины выросла за год на 1 млн рублей.