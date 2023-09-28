Авторынок Тюмени снова сокращается из-за новых правил продажи машин

Posted Сегодня, 20:23
Published Сегодня, 20:23
Modified Сегодня, 20:23
Updated Сегодня, 20:23
Со вторника 26 сентября вступил в силу запрет на провоз европейских автомобилей через Грузию в Россию и Белоруссию, сообщают «Новые Известия». Теперь российский рынок ждут перемены, дилеры уже предупредили о сокращении выбора автомобилей в стране. В ближайшем будущем параллельный импорт сократится. Машины тех марок, которые уже представлены официально в России, можно будет покупать только у официальных дилеров.
Владимир Желобов, глава департамента по выкупу ГК «АВТОДОМ», сообщил, что некоторые бренды станут недоступны для потребителей. Альтернативные каналы поставок будут постепенно сокращаться, изменения в условиях сертификации могут привести к тому, что некоторые марки вообще перестанут поставляться. Первыми с рынка уйдут марки, которые и без этого плохо продавались.
Автодилер Сергей Буранов полагает, что новые правила повысят цены на машины премиум-класса. А руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев полагает, что изменение модельной линейки будет незначительным — с рынка России пропадут только модели официально представленных брендов.
Ещё больше станет китайских машин. На этом фоне АвтоВАЗ готовится к производству Chery Tiggo Pro в Петербурге. Отмечается, что автомобили уже прошли тесты для сертификации.
Другие марки продают уже онлайн в сети. Правда, пока доступен только один дилер — китайской Cherry и только в Москве и Подмосковье.
Но все это не сделает автомобили дешевле, а ровно наоборот. Как уже сообщили «Новые Известия», россиян предупредили о новом скачке цен: автомобили китайских брендов в России в октябре станут дороже на 20% из-за новых условий ввоза. А эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» полагают, что рост цен на новые легковые автомобили продолжится в ближайшие месяцы, и, в целом, с января он составит 30%. На автоцены повлияла не только девальвация рубля, но также и повышение утилизационного сбора. Сегодня, согласно данным аналитического агентства «Автостат», средняя цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3,1 млн рублей. Цена новой машины выросла за год на 1 млн рублей.
Между тем большинство российских автолюбителей сочли, что китайские машины не подходят РФ. Почти 20% уверены, что продукция китайского автопрома вообще не выносит русской зимы, у них есть проблемы с коррозией, есть проблемы с электроникой и качественными запчастями. Эксперты отмечают еще один серьезный минус продукции китайского автопрома — эргономику,