763 млн руб. РЭО выплатил владельцам экооблигаций

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Данные ценные бумаги компания выпустила с целью финансирования проектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об это пишет gorod55.ru.
«Начиная с 1 января 2023 года РЭО разместил 8 выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 26,4 млрд рублей со ставкой купона, определяемой на основании ключевой ставки Банка России. Средства от выпущенных облигаций были направлены на создание новых объектов обращения с ТКО. Сумма по купонному доходу, выплаченная инвесторам по состоянию на 30 сентября 2023 года, составила 763 млн рублей, — поделился генеральный директор РЭО Денис Буцаев. — РЭО является получателем государственной субсидии, которая позволяет компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России. В условиях роста инфляции и цикла повышения ключевой ставки ЦБ облигации РЭО благодаря плавающей ставке являются защитным механизмом, пользующимся интересом как институциональных, так и розничных инвесторов».
По словам Дениса Буцаева, РЭО предоставил финансирование восьми инвестиционным проектам: ООО РО «Восток» в Тульской области (1,591 млрд рублей), АО «УКООЛО» в Ленинградской области (2,978 млрд рублей), трем проектам в Московской области — ООО «МПК Коломенский» (2,010 млрд рублей), ООО «Каширский МПК» (2,157 млрд рублей), ООО «Сергиево-Посадский МПК» (1,938 млрд рублей), двум проектам АО «Невский экологический оператор» из Санкт-Петербурга — КПО «Волхонка 1» (881 млн рублей), КПО «Волхонка 2» (3,545 млрд рублей), а также компаниям группы «Ситиматик» (11,299 млрд рублей).
По указу президента России публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана 14 января 2019 года. Одной из ключевых целей компании является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. Как пояснили в компании, для достижения задач национального проекта «Экология» необходимо сократить объем захоронения ТКО, а также снизить экологическую нагрузку на население. Его основная цель — к 2030 году довести уровень сортировки ТКО до 100% объема и снизить на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.