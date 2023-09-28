763 млн руб. РЭО выплатил владельцам экооблигаций

По указу президента России публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана 14 января 2019 года. Одной из ключевых целей компании является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. Как пояснили в компании, для достижения задач национального проекта «Экология» необходимо сократить объем захоронения ТКО, а также снизить экологическую нагрузку на население. Его основная цель — к 2030 году довести уровень сортировки ТКО до 100% объема и снизить на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.