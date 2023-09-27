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Уровень воды в Туре

Засушливая осень: уровень воды в Туре снизится из-за отсутствия дождей

27 сентября 2023, 10:19
Фото: nashgorod.ru
Уровень воды в Туре
Октябрь обещает тюменцам солнечную и засушливую погоду. В начале месяца осадков на юге Тюменской области практически не будет, а река Тура продолжит мелеть.

По данным синоптиков, до 10 октября в Тюменском районе будет преобладать юго-западный ветер. Он не принесёт в регион осенних дождей. Скорее всего, этот месяц тоже будет засушливым, что повлияет и на уровень воды в Туре. В период со 2 по 5 октября на юге региона ожидается малооблачная погода.

По данным «Нашего города» эксперты пока не видят каких-либо факторов, которые будут способствовать повышению воды в реке. Напомним, что За период с 25 по 27 сентября вода в Туре убыла на 12 сантиметров. 27 числа минимальный уровень воды -37 сантиметров был зарегистрирован в 2021 году, максимальный 347 сантиметров, в 2015 году. В начале сентября был зафиксирован абсолютный минимум уровня воды в Туре.

По данным «Нашего города», причиной такого резкого понижения уровня воды в Туре является засушливая погода и перекрытый плотинами сток реки в Свердловской области.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Река Тура
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