Засушливая осень: уровень воды в Туре снизится из-за отсутствия дождей

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По данным синоптиков, до 10 октября в Тюменском районе будет преобладать юго-западный ветер. Он не принесёт в регион осенних дождей. Скорее всего, этот месяц тоже будет засушливым, что повлияет и на уровень воды в Туре. В период со 2 по 5 октября на юге региона ожидается малооблачная погода.
По данным «Нашего города» эксперты пока не видят каких-либо факторов, которые будут способствовать повышению воды в реке. Напомним, что За период с 25 по 27 сентября вода в Туре убыла на 12 сантиметров. 27 числа минимальный уровень воды -37 сантиметров был зарегистрирован в 2021 году, максимальный 347 сантиметров, в 2015 году. В начале сентября был зафиксирован абсолютный минимум уровня воды в Туре.
По данным «Нашего города», причиной такого резкого понижения уровня воды в Туре является засушливая погода и перекрытый плотинами сток реки в Свердловской области.