Засушливая осень: уровень воды в Туре снизится из-за отсутствия дождей

По данным «Нашего города» эксперты пока не видят каких-либо факторов, которые будут способствовать повышению воды в реке. Напомним, что За период с 25 по 27 сентября вода в Туре убыла на 12 сантиметров. 27 числа минимальный уровень воды -37 сантиметров был зарегистрирован в 2021 году, максимальный 347 сантиметров, в 2015 году. В начале сентября был зафиксирован абсолютный минимум уровня воды в Туре.