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Published Сегодня, 13:09

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Updated Сегодня, 13:43

Горят торфяники

Вся дорога в дыму: около Тюмени уже месяц горят торфяники

27 сентября 2023, 13:09
Фото: 1MI
Горят торфяники
В районе деревни Янтык (в 25 км от Тюмени) продолжают гореть торфяники. Дым от пожаров накрывает дорогу около села Каскара уже почти месяц.

По данным «Нашего города», 27 сентября здесь отмечалось сильное задымление, людям сложно дышать. Видимость на дороге снизилась до 50 метров, тюменцам сложно добраться до областной столицы.

Стоит отметить, что 16 сентября о задымлении на Тобольском тракте (недалеко от села Каскара) сообщали в ГИБДД. Тогда дым рассеялся за несколько часов.

Фото: ГИБДД

Ранее «Наш Город» писал, что в две недели назад утром из-за задымления на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, на 28 километре, произошла авария с участием трех автомобилей.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар
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