Вся дорога в дыму: около Тюмени уже месяц горят торфяники

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
По данным «Нашего города», 27 сентября здесь отмечалось сильное задымление, людям сложно дышать. Видимость на дороге снизилась до 50 метров, тюменцам сложно добраться до областной столицы.
Стоит отметить, что 16 сентября о задымлении на Тобольском тракте (недалеко от села Каскара) сообщали в ГИБДД. Тогда дым рассеялся за несколько часов.
Ранее «Наш Город» писал, что в две недели назад утром из-за задымления на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, на 28 километре, произошла авария с участием трех автомобилей.