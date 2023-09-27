Важные разъяснения УСТЭК о начале отопительного периода

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Согласно п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011№ 354, если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то исполнитель (в данном случае — ЕТО) начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом.
19 сентября 2023 года Глава города Тюмени Кухарук Р.Н. подписал постановление № 137-пк Администрации города Тюмени «О начале отопительного периода 2023–2024 годов в городе Тюмени» с 21 сентября 2023 года. Выполняя решение уполномоченного органа, АО «УСТЭК» приступила к поэтапному включению и наладке режимов централизованной системы теплоснабжения с вышеуказанной даты.
Дополнительно сообщаем, что при определении необходимости начала отопительного периода Администрация города, являясь гарантом качественного теплоснабжения населения, учитывает фактическую температуру воздуха, прогноз погоды и обращения жителей. Подключение и регулировка теплоснабжения по конкретному адресу также зависит и от управляющей компании (УК). Потребитель может обратиться в свою УК и, если остальные жители дома поддержат решение не включать отопление, то УК может не производить включение отопления по заявленному адресу.