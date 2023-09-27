Важные разъяснения УСТЭК о начале отопительного периода

Дополнительно сообщаем, что при определении необходимости начала отопительного периода Администрация города, являясь гарантом качественного теплоснабжения населения, учитывает фактическую температуру воздуха, прогноз погоды и обращения жителей. Подключение и регулировка теплоснабжения по конкретному адресу также зависит и от управляющей компании (УК). Потребитель может обратиться в свою УК и, если остальные жители дома поддержат решение не включать отопление, то УК может не производить включение отопления по заявленному адресу.