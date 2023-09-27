nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Важные разъяснения УСТЭК о начале отопительного периода

Важные разъяснения УСТЭК о начале отопительного периода

27 сентября 2023, 13:27
Фото: ECN"R
АО «УСТЭК» является единой теплоснабжающей организацией (далее — ЕТО) в городе Тюмени. Этот статус присвоен АО «УСТЭК» Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 18.12.2017 № 1186.

Согласно п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011№ 354, если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то исполнитель (в данном случае — ЕТО) начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом.

19 сентября 2023 года Глава города Тюмени Кухарук Р.Н. подписал постановление № 137-пк Администрации города Тюмени «О начале отопительного периода 2023–2024 годов в городе Тюмени» с 21 сентября 2023 года. Выполняя решение уполномоченного органа, АО «УСТЭК» приступила к поэтапному включению и наладке режимов централизованной системы теплоснабжения с вышеуказанной даты.

Дополнительно сообщаем, что при определении необходимости начала отопительного периода Администрация города, являясь гарантом качественного теплоснабжения населения, учитывает фактическую температуру воздуха, прогноз погоды и обращения жителей. Подключение и регулировка теплоснабжения по конкретному адресу также зависит и от управляющей компании (УК). Потребитель может обратиться в свою УК и, если остальные жители дома поддержат решение не включать отопление, то УК может не производить включение отопления по заявленному адресу.

Подпишитесь
«Охлаждение рынка»: риелторы сказали, когда упадут цены на недвижимость в Тюмени
Сегодня, 03:28
«Дураки и дороги»: почему в Тюменской области неуклонно растет число ДТП
Сегодня, 05:55
В каких случаях нужно оформлять СРО строителям, а когда не обязательно
Сегодня, 07:54
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 27 сентября
Сегодня, 01:07
Над тюменскими трассами заметили беспилотники. Что случилось?
Сегодня, 05:45
«Лучший вид — на природу»: в Тюмени представили проект «Скандиа. Дом на берегу Туры»
Сегодня, 10:00