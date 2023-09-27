В Тюменскую область на следующей неделе вернется бабье лето

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Теплая погода, по данным метеорологов, продержится до 7 октября. Правда, в течение всей следующей недели ожидаются дожди. Начиная со второй декады октября температура воздуха начнется опускаться — днем ожидается +5…+7, в ночные часы +4…-6.
Устойчивый минус за окном в Тюмени установится ближе к 20-м числам октября. Среднесуточная температура воздуха в третьей декаде месяца составит -3…-7. Выпадение первого снега синоптики обещают 23 октября.
До конца этой недели в областной столице сохранится прохладная погода — среднесуточная температура воздуха составит +4…+15. В субботу, 30 сентября, синоптики обещают осадки в виде кратковременных дождей.