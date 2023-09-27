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В тюменском микрорайоне Мелиораторов построят новый детский сад

В тюменском микрорайоне Мелиораторов построят новый детский сад

27 сентября 2023, 06:32
Фото: 1MI
В Тюмени в 2026 году в микрорайоне Мелиораторов появится новый детский сад на 300 мест. Областные власти начали поиск подрядной организации, которая займется строительство дошкольного учреждения. Их бюджета на финансирование работ выделено 431,8 миллионов рублей.
Сюжет
Дети

В документации, опубликованной на портале Госзакупки, указано, что денежные средства будут выделяться поэтапно. На 2024 год предусмотрено 39 миллионов рублей, на 2025 год — 110,6 миллионов, на 2026 — 282,2 миллиона рублей.

Все работы должны быть выполнены в срок до июля 2026 года.

Новый детский сад будет рассчитан на детей от двух до семи лет. В каждой группе будут заниматься от 22 до 24 детей. В дошкольном учреждении будут работать залы для занятий физической культурой и музыкой, изобразительным искусством, кабинеты логопеда.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 12 октября, подведение итогов запланировано на 17 октября.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят новый детский сад на 600 мест на улице Феднинского. На разработку проектной документации дошкольного учреждения выделено около 12 миллионов рублей.

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