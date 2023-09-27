В тюменском микрорайоне Мелиораторов построят новый детский сад

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
В документации, опубликованной на портале Госзакупки, указано, что денежные средства будут выделяться поэтапно. На 2024 год предусмотрено 39 миллионов рублей, на 2025 год — 110,6 миллионов, на 2026 — 282,2 миллиона рублей.
Все работы должны быть выполнены в срок до июля 2026 года.
Новый детский сад будет рассчитан на детей от двух до семи лет. В каждой группе будут заниматься от 22 до 24 детей. В дошкольном учреждении будут работать залы для занятий физической культурой и музыкой, изобразительным искусством, кабинеты логопеда.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 12 октября, подведение итогов запланировано на 17 октября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят новый детский сад на 600 мест на улице Феднинского. На разработку проектной документации дошкольного учреждения выделено около 12 миллионов рублей.