В Тюмени зарплату директора «Центра занятости» увеличили до 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Теперь глава ведомства получает больше 100 тысяч рублей в месяц. Оклад заместителя и бухгалтера Центра занятости увеличили почти до 61 тысячи рублей. Необходимые изменения внесены в распоряжение «Об утверждении порядка оплаты труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера Центра занятости населения Тюменской области».
Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 октября будет проведена индексация зарплат миллионов россиян. Изменения затронут и госслужащих Тюменской области, оклады глав тюменских городов повысятся почти на 6%.