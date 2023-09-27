В Тюмени зарплату директора «Центра занятости» увеличили до 100 тысяч рублей

Теперь глава ведомства получает больше 100 тысяч рублей в месяц. Оклад заместителя и бухгалтера Центра занятости увеличили почти до 61 тысячи рублей. Необходимые изменения внесены в распоряжение «Об утверждении порядка оплаты труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера Центра занятости населения Тюменской области».