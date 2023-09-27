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Заседание тюменских чиновников

В Тюмени зарплату директора «Центра занятости» увеличили до 100 тысяч рублей

27 сентября 2023, 16:11
Фото: 1MI
Заседание тюменских чиновников
Зарплата руководителя Ольги Шабуровой увеличилась. Информация об этом появилась в распоряжении регионального департамента труда и занятости населения.

Теперь глава ведомства получает больше 100 тысяч рублей в месяц. Оклад заместителя и бухгалтера Центра занятости увеличили почти до 61 тысячи рублей. Необходимые изменения внесены в распоряжение «Об утверждении порядка оплаты труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера Центра занятости населения Тюменской области».

Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 октября будет проведена индексация зарплат миллионов россиян. Изменения затронут и госслужащих Тюменской области, оклады глав тюменских городов повысятся почти на 6%.

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