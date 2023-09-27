В Тюмени за полтора часа качество воздуха ухудшилось почти в два раза

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Полутора часами ранее этот показатель превышал норму в 1,4 раза. Индекс качества воздуха составляет 52, при норме от 0 до 50.
По словам горожан, удушающий запах гари ощущается во всех районах города — в центральной части, Заречных и Восточных микрорайонах, Московском и Червишевском трактах.
«Окна невозможно открыть, а батареи шпарят», — сообщают тюменцы.
Между тем, медики напоминают тюменцам основные правила спасения от смога и неприятных последствий. Врачи настоятельно рекомендуют не открывать двери и окна, периодически увлажнять воздух в помещении — это можно делать с помощью обычного пульверизатора.
При наличии возможности, желательно ограничить прогулки на улице. Особенно это касается людей, входящих в группу риска — представителей преклонного возраста, маленьких детей и подростков, беременных женщин и людей с сердечно-легочными заболеваниями
В случае ухудшения самочувствия, в связи с запахом гари, горожанам советуют обращаться за медицинской помощью.
Ранее «Наш Город» писал, что причиной смога в Тюмени являются лесные пожары в Свердловской области. Там горит лес на площади более 200 гектаров. В регионе введен режим ЧС с 26 сентября.