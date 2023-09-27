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Published Сегодня, 08:11

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В Тюмени за полтора часа качество воздуха ухудшилось почти в два раза

В Тюмени за полтора часа качество воздуха ухудшилось почти в два раза

27 сентября 2023, 08:11
Фото: nashgorod.ru
По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в областной сейчас в 2,6 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
Видео: nashgorod.ru

Полутора часами ранее этот показатель превышал норму в 1,4 раза. Индекс качества воздуха составляет 52, при норме от 0 до 50.

По словам горожан, удушающий запах гари ощущается во всех районах города — в центральной части, Заречных и Восточных микрорайонах, Московском и Червишевском трактах.

«Окна невозможно открыть, а батареи шпарят», — сообщают тюменцы.
Фото: nashgorod.ru

Между тем, медики напоминают тюменцам основные правила спасения от смога и неприятных последствий. Врачи настоятельно рекомендуют не открывать двери и окна, периодически увлажнять воздух в помещении — это можно делать с помощью обычного пульверизатора.

Фото: Паблик Тюмень

При наличии возможности, желательно ограничить прогулки на улице. Особенно это касается людей, входящих в группу риска — представителей преклонного возраста, маленьких детей и подростков, беременных женщин и людей с сердечно-легочными заболеваниями

В случае ухудшения самочувствия, в связи с запахом гари, горожанам советуют обращаться за медицинской помощью.

Ранее «Наш Город» писал, что причиной смога в Тюмени являются лесные пожары в Свердловской области. Там горит лес на площади более 200 гектаров. В регионе введен режим ЧС с 26 сентября.

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