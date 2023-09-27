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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:09

В Тюмени вторые сутки стоит жуткий запах гари

В Тюмени вторые сутки стоит смог. Где опять горит?

27 сентября 2023, 06:07
Фото: 1MI

В Тюмени вторые сутки стоит жуткий запах гари

Тюмень вновь окутал смог. О неприятном запахе гари сообщают жители областной столицы — он ощущается практически во всех районах города.

По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в областной сейчас в 1,4 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Запах гари в регион несет ветер из Свердловской области — там горят леса.

По последним данным, там зафиксировано 17 действующих пожаров на площади 218 гектаров. Восемь из них локализовано. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Особый противопожарный режим в Свердловской области отменили 15 сентября, он действовал с 15 апреля.

В Тюменской области, по информации регионального департамента лесного комплекса, в настоящее время действует один лесной пожар. В Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской авиазоне — II класс (низкая степень).

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Ранее «Наш Город» писал, что накануне жители Тюмени также жаловались на смог. Роспотребназор организовал проверку качества атмосферного воздуха и выявил превышение концентрации вредных веществ.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Пожары#Смог#Неприятный запах
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