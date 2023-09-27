В Тюмени вторые сутки стоит смог. Где опять горит?

По последним данным, там зафиксировано 17 действующих пожаров на площади 218 гектаров. Восемь из них локализовано. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Особый противопожарный режим в Свердловской области отменили 15 сентября, он действовал с 15 апреля.