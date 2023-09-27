В Тюмени крупная пробка остановила движение на Объездной дороге и улице Мельникайте

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Пробка растянулась почти на 3 километра, скорость машин в этом районе снизилась до 3-5 км/ч.
«Уже 15 минут пытаюсь выехать из города. Движение медленное в сторону Объездной дороги», — сообщил «Нашему городу» таксист Алексей П.
По данным сервиса 2ГИС, 27 сентября пробки в Тюмени составили 8 баллов. Крупные заторы отмечаются в районе ремонтных работ на Республики и Холодильной. При этом аварий в городе практически нет. 25 сентября огромная пробка была зафиксирована в восточной части Тюмени, она растянулась на 3,5 километра.