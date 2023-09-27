В Тюмени крупная пробка остановила движение на Объездной дороге и улице Мельникайте

По данным сервиса 2ГИС, 27 сентября пробки в Тюмени составили 8 баллов. Крупные заторы отмечаются в районе ремонтных работ на Республики и Холодильной. При этом аварий в городе практически нет. 25 сентября огромная пробка была зафиксирована в восточной части Тюмени, она растянулась на 3,5 километра.