В Тюмени бродячие собаки пугают детей и взрослых на Войновке

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году с улиц областной столицы было отловлено порядка полутора тысяч бездомных собак и кошек. Для сравнения, двумя годами ранее — более 2,2 тысяч. Животных на улицах становится меньше, но случаи нападения собак существенно не снизились.