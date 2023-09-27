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Собаки пугают тюменцев

В Тюмени бродячие собаки пугают детей и взрослых на Войновке

27 сентября 2023, 17:59
Фото: 1MI
Собаки пугают тюменцев
Бродячие животные нападают на детей и взрослых около жилых домов на улице Энергостроителей. С начала года они покусали несколько человек.

За последние три недели собаки напали на женщину и ребенка. Местные жители вызывают отлов, их забирают в приют, но через 2-3 недели животных отпускают.

По данным «Нашего города», бродячих собак часто видят около сквера «Серебряные ключи» на Войновке и в частном секторе. Животные части появляются в микрорайоне и лают на прохожих. Отметим, что отловом бродячих псов в Тюмени занимается МКУ «ЛесПаркХоз».

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году с улиц областной столицы было отловлено порядка полутора тысяч бездомных собак и кошек. Для сравнения, двумя годами ранее — более 2,2 тысяч. Животных на улицах становится меньше, но случаи нападения собак существенно не снизились.

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#Общество#Александр Мязин#Собаки#Новости тюмени#Тюменцы#Бродячие собаки
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