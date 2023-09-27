В Тюмени бродячие собаки пугают детей и взрослых на Войновке

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
За последние три недели собаки напали на женщину и ребенка. Местные жители вызывают отлов, их забирают в приют, но через 2-3 недели животных отпускают.
По данным «Нашего города», бродячих собак часто видят около сквера «Серебряные ключи» на Войновке и в частном секторе. Животные части появляются в микрорайоне и лают на прохожих. Отметим, что отловом бродячих псов в Тюмени занимается МКУ «ЛесПаркХоз».
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году с улиц областной столицы было отловлено порядка полутора тысяч бездомных собак и кошек. Для сравнения, двумя годами ранее — более 2,2 тысяч. Животных на улицах становится меньше, но случаи нападения собак существенно не снизились.