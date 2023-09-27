В каких случаях нужно оформлять СРО строителям, а когда не обязательно

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Когда членство в саморегулируемой организации обязательно, а какие компании вправе возводить дома, не вступая в объединение, рассказал Нашему Городу строитель с 20-летним стажем, создатель и генеральный директор компании «СтройЮрист» Айрат Гарифуллин.
Айрат Гарифуллин — эксперт в лицензировании и СРО с высшим строительным образованием. Профессиональную карьеру начал в Госстрое РФ, а в настоящее время руководит консалтинговым центром по оформлению бизнес-документов, параллельно занимаясь строительством коммерческих объектов.
Возведение зданий, требующих повышенной безопасности (многоэтажные дома, объекты социальной инфраструктуры), подразумевает постоянный контроль за всем процессом: начиная от работ по изучению территории застройки (инженерных изысканий), разработкой проекта, заканчивая самим строительством. Эта задача ныне возложена на некоммерческие саморегулируемые организации — СРО, которые заменили лицензирование в 2009 году.
Обязанность вступления в саморегулируемое объединение установлена государством и закреплена в градостроительном кодексе. Ответ на этот вопрос дан в ГрК в разных статьях. Сложность в том, что это не конкретный перечень организаций, а, скорее, набор принципов. Каждая компания, планирующая вступить в эту сферу деятельности, должна сама оценивать — нужно ей СРО или нет. Айрат Гарифуллин обозначил главные тезисы для понимания вопроса.
Первое правило — речь должна идти об объекте капитального строительства:
Первые два вида деятельности из списка контролируют строительные СРО. Для изысканий и проектирования надо вступать в изыскательско-проектировочные.
Один из следующих принципов членства — с кем заключается договор подряда:
Если перечисленные лица — контрагенты организации, то СРО для нее нужно обязательно.
Имеет значение и стоимость договора. Для строительных компаний введено ограничение в 10 млн. рублей. Все договоры, заключенные с перечисленными выше лицами, на сумму, превышающую это значение, выполняются только членами СРО. Это касается строительства. Для сноса капитальных зданий сумма договора меньше — до 1 млн. рублей. Для проектирования и изысканий каких-либо ограничений по договорным обязательствам нет.
Требования к членству в саморегулируемых организациях выдвигает закон о закупках (№ 44-ФЗ). Если компания планирует выполнять снос капитальных зданий, строительные или изыскательно-проектировочные работы в рамках договоров, заключаемых с использованием конкурентных механизмов (конкурсы, аукционы, запрос котировок) — ее участие в СРО также будет обязательным.
Недавние изменения в законодательство внесли еще одно условие вступления в саморегулируемое объединение — при строительстве объекта ИЖС на условиях долевого финансирования.
Многие ИП думают, что СРО — только для юридических лиц. Это ошибка — предприниматели также, как и организации вправе участвовать в масштабных стройках, вступать в СРО строителей в Тюмени и других городах, выигрывать в тендерах.
Во-первых, от членства в СРО освобождены следующие организации:
Перечисленные юрлица заключают договоры подряда с органами госвласти, госкорпорациями, органами власти субъектов РФ, местного самоуправления, действуют по их поручению или выполняют функции техзаказчика от их лица.
Следующие исключения обусловлены самими правилами. Итак, СРО не нужно, если:
Таким образом, организации на субподряде освобождены от вступления в СРО при заключении договора с генподрядчиком, даже если стоимость работ выше номинальной.
СРО не требуется при строительстве или реконструкции объекта ИЖС (при отсутствии привлечения средств дольщиков), садового дома, гаража и других хозпостроек, а также строений вспомогательного использования.
Если обнаружится, что строительная компания ведет деятельность без необходимых разрешений, то законодательно к ней будут применены санкции. Это штрафы или приостановление деятельности, так как работа без СРО — прямое нарушение ст. 9.5.1. КоАП. В отдельных случаях возможна и ликвидация компании по решению суда.
Не стоит думать, что проблемы будут только у стройфирмы. Заказчик, нанимая на работу подрядчика без СРО, также рискует — ему пересчитают налог и начислят штраф в размере 20% от неуплаченной суммы, так как в данном случае уменьшить налоговую базу нельзя.
Нарушение сроков строительства, возврат аванса, поиски нового подрядчика — далеко не полный перечень проблем, с которыми столкнутся нарушители. Не надо проверять закон на прочность. СРО — это качество и безопасность, которые напрямую зависят от всех участников.