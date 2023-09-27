В каких случаях нужно оформлять СРО строителям, а когда не обязательно

Обязанность вступления в саморегулируемое объединение установлена государством и закреплена в градостроительном кодексе. Ответ на этот вопрос дан в ГрК в разных статьях. Сложность в том, что это не конкретный перечень организаций, а, скорее, набор принципов. Каждая компания, планирующая вступить в эту сферу деятельности, должна сама оценивать — нужно ей СРО или нет. Айрат Гарифуллин обозначил главные тезисы для понимания вопроса.