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В «Аэрофлоте» анонсировали запуск рейсов из Санкт-Петербурга в Домодедово

В «Аэрофлоте» анонсировали запуск рейсов из Санкт-Петербурга в Домодедово

27 сентября 2023, 06:34
Фото: АО «Авиакомпания Россия»
Самая крупная авиакомпания России «Аэрофлот» анонсировала запуск рейсов из петербургского аэропорта Пулково в столичный аэропорт Домодедово. Первый рейс должен состояться в конце следующего месяца — 29 октября. Билеты уже появились в продаже.

Заниматься обслуживанием нового направления планирует дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот» — «Россия», пишет kursdela.biz.

Что касается московского рынка, то данный авиаперевозчик уже организует полеты в международные аэропорты Внуково и Шереметьево, а теперь в этом списке появится еще одна воздушная гавань.

Это означает, что группа «Аэрофлот» успешно воплотила в жизнь планы по осуществлению полетов в Домодедово, включив третий московский аэропорт в перечень своих предложений на рынке авиаперевозок, подчеркнул исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Он отметил, что рейсы в Домодедово делают полеты удобнее для пассажиров, живущих на юге и юго-востоке столицы.

«Между тремя крупнейшими аэропортами Москвы — довольно большое расстояние. И внутри города есть районы, которые, выражаясь образно, тяготеют либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов, откуда можно отправиться наземным транспортом. С учетом того, что перемещение по Москве на наземном транспорте может занимать достаточно много времени, в крупном городе выбор аэропорта прибытия становится довольно привлекательной возможностью для потребителя», — прокомментировал Олег Пантелеев.

Планируется, что из аэропорта Пулково в аэропорт Домодедово будут курсировать авиалайнеры Airbus A319. Пока сообщается об отправлении только двух рейсов в сутки.

Если маршрут из Пулково в Домодедово будет пользоваться повышенным спросом среди россиян, авиаперевозчик не исключает увеличения частоты ежедневных рейсов, предположил Олег Пантелеев.

Группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа»), которая занимает позиции лидера российской гражданской авиации, в 2022 году перевезла 40,7 миллиона пассажиров. На данный момент авиаперевозчик продолжает работать над расширением собственной маршрутной сети.

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