В «Аэрофлоте» анонсировали запуск рейсов из Санкт-Петербурга в Домодедово

«Между тремя крупнейшими аэропортами Москвы — довольно большое расстояние. И внутри города есть районы, которые, выражаясь образно, тяготеют либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов, откуда можно отправиться наземным транспортом. С учетом того, что перемещение по Москве на наземном транспорте может занимать достаточно много времени, в крупном городе выбор аэропорта прибытия становится довольно привлекательной возможностью для потребителя», — прокомментировал Олег Пантелеев.