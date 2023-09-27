В администрации Тюмени сообщили сроки строительства новой развязки

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Published Сегодня, 02:31
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В скором времени новая развязка соединит районы Маяка и Дома обороны. Она избавит тюменских водителей от проблем из-за железной дороги. Городская администрация планирует возвести объект в 2024–2026 годах.
В группе ВКонтакте «Тюмень — наш дом» власти сообщили, что проект уже разработан и находится на экспертизе. Указанные сроки — ориентировочные, так как выполнение работ зависит от условий финансирования.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в селе Упорово запущен в работу мост. На его ремонт ушло четыре месяца и за это время рабочие заменили опоры конструкции, обустроили пешеходную зону и уложили новое покрытие.