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В администрации Тюмени сообщили сроки строительства новой развязки

В администрации Тюмени сообщили сроки строительства новой развязки

27 сентября 2023, 02:31
Фото: 1MI
Новая развязка соединит два района. Строительство объекта начнется в следующем году.

В скором времени новая развязка соединит районы Маяка и Дома обороны. Она избавит тюменских водителей от проблем из-за железной дороги. Городская администрация планирует возвести объект в 2024–2026 годах.

В группе ВКонтакте «Тюмень — наш дом» власти сообщили, что проект уже разработан и находится на экспертизе. Указанные сроки — ориентировочные, так как выполнение работ зависит от условий финансирования.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в селе Упорово запущен в работу мост. На его ремонт ушло четыре месяца и за это время рабочие заменили опоры конструкции, обустроили пешеходную зону и уложили новое покрытие.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Строительство#Дороги#Благоустройство#Безопасность на дорогах#Дорожное строительство#Любовь Селезнева
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