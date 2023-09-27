«Услышать каждого»: глава Тюменской облдумы помогает решать проблемы жителей региона

А потому предложение о включении нового турнира в план, которое было аргументировано возможностью для его участников получить взрослый спортивный разряд по олимпийскому виду спорта — тхэквондо, нашло отклик у главы регионального парламента. Фуат Сайфитдинов обратится с этим вопросом в департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.