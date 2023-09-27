«Услышать каждого»: глава Тюменской облдумы помогает решать проблемы жителей региона

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Глава Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов регулярно встречается с жителями региона для того, чтобы ответить на волнующие людей вопросы и оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
На этот раз глава регионального парламента провёл прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. За помощью к Сайфитдинову обращались по разнообразным вопросам, касающимся:
По словам Фуата Сайфитдинова, приемы граждан, встречи и личное общение позволяют получать наиболее полную информацию о существующих проблемах.
«Приходят не только с личными просьбами, но и с вопросами, касающимися общественной жизни. Задействуем все имеющие ресурсы, чтобы помочь каждому. Это важно, поскольку это именно та часть депутатской работы, которая позволяет иметь обратную связь с избирателями, не только знать о проблемах, а что самое главное, помогать в их решении», — подчеркнул он.
Также в Тюменской областной Думе отмечают, что в региональной общественной приемной работает волонтерский центр. Здесь представители ямальских землячеств, люди «золотого возраста», плетут маскировочные сети для бойцов СВО.
Фуат Сайфитдинов в ходе работы поблагодарил волонтеров за их добровольческую деятельность.
«Вы — настоящие патриоты нашей страны. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию», — подчеркнул глава облдумы.
Одним из обратившихся к главе облдумы стал президент региональной общественной организации «Союз тхэквондо Тюменской области», он пришел с предложением — включить в единый план спортивных мероприятий региона турнир «Патриоты России» имени Героя Российской Федерации Рустама Сайфуллина.
Стоит отметить, что развитие спорта в регионе является одним из значимых направлений для работы, о чем говорит глава Тюменской областной Думы.
«Тюменская область — один из регионов-лидеров по вовлеченности людей в занятия физкультурой и спортом. У нас реализуются проекты, направленные на сохранение здоровья и развитие физических навыков у подрастающего поколения, проводятся соревнования различного уровня, совершенствуется инфраструктура для занятий физкультурой и спортом. Отдельное внимание уделяется спортивным объектам в сельской местности. Уверен, что такая тенденция сохранится», — отмечает Фуат Сайфитдинов.
А потому предложение о включении нового турнира в план, которое было аргументировано возможностью для его участников получить взрослый спортивный разряд по олимпийскому виду спорта — тхэквондо, нашло отклик у главы регионального парламента. Фуат Сайфитдинов обратится с этим вопросом в департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
На встречах главы Тюменской областной Думы с жителями региона ни одно обращение не остается без внимания, любой обратившийся получит ответ на интересующий вопрос и консультацию по своей проблеме.
«Обращения и просьбы всегда разные, как общественно-значимого характера, так и личного. Но все без исключения — насущные и жизненные. Всегда стараюсь помочь и поддержать. Ни один из прозвучавших сегодня вопросов не останется без внимания», — подчеркивает Фуат Сайфитдинов.
Так на одной из встреч с жителями, к главе облдумы обратилась пенсионерка, она пришла с просьбой — на придомовой территории нет хорошей детской площадки, все вокруг заросло травой, невозможно детям нормально играть, проводить свой досуг. Фуат Сайфитдинов взял вопрос в работу.
Глава облудмы убежден, что личные приёмы — одна из основных форм взаимодействия депутатов и избирателей.