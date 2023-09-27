Тюменский суд отменил приговор «черному риелтору», женщина оставила людей без квартир

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Она была осуждена в апреле 2023 года за мошенничество. Все преступления произошли в период с 2015 по 2017 год, женщина искала владельцев квартир для обналичивания сертификатов маткапитала. Денежные средства она делила с их владельцами, но потом продавала их квартиры третьим лицам, сообщает Ура.ру.
«Направить дело на новое рассмотрение», — отмечается в решении Тюменского областного суда.
В прошлом Светлана Спичева работала руководителем риэлторской фирмы «Престиж». Её обвиняли в обмане 17 тюменцев на общую сумму более 30 млн рублей. В 2017 году фирма была ликвидирована.