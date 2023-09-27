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Здание суда в Тюмени

Тюменский суд отменил приговор «черному риелтору», женщина оставила людей без квартир

27 сентября 2023, 17:05
Фото: 1MI
Здание суда в Тюмени
Тюменский областной суд отменил приговор для «черного риелтора» Светланы Спичевой. Ранее сообщалось, что женщина обманула тюменцев на 12 млн рублей.

Она была осуждена в апреле 2023 года за мошенничество. Все преступления произошли в период с 2015 по 2017 год, женщина искала владельцев квартир для обналичивания сертификатов маткапитала. Денежные средства она делила с их владельцами, но потом продавала их квартиры третьим лицам, сообщает Ура.ру.

«Направить дело на новое рассмотрение», — отмечается в решении Тюменского областного суда.

В прошлом Светлана Спичева работала руководителем риэлторской фирмы «Престиж». Её обвиняли в обмане 17 тюменцев на общую сумму более 30 млн рублей. В 2017 году фирма была ликвидирована.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные
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