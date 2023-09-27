Тюменский суд отменил приговор «черному риелтору», женщина оставила людей без квартир

Она была осуждена в апреле 2023 года за мошенничество. Все преступления произошли в период с 2015 по 2017 год, женщина искала владельцев квартир для обналичивания сертификатов маткапитала. Денежные средства она делила с их владельцами, но потом продавала их квартиры третьим лицам, сообщает Ура.ру.