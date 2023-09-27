Тюменских айтишников приглашают принять участие в чемпионате на Кубок губернатора

Также в каждом из представленных направлений есть дополнительная номинация «Моя ИТ-идея». Конкурс «Моя ИТ-идея» направлен на развитие интереса в ИТ-сфере среди молодого поколения и продвижение творческих идей. В этом году участники должны придумать идею для Цифропарка — городского парка будущего. Это может быть прототип программы, приложения инновационного устройства и др. Подать заявку можно одному или командой до 3 человек на сайте.