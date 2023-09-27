Тюменских айтишников приглашают принять участие в чемпионате на Кубок губернатора

Posted 27 сентября, 12:31
Published 27 сентября, 12:31
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Чемпионат — одно из главных ИТ-событий, которое проводится региональным департаментом информатизации.
Конкурс направлен на выявление талантливой молодежи, которую интересует развитие в ИТ-сфере, приобретение цифровых навыков и знаний. Традиционно, в этом году работы будут приниматься по направлениям: робототехника и программирование.
По направлению «Робототехника» от участников ждут проектов в номинациях: «Промышленная робототехника», «Интернет вещей», «Сервисная робототехника».
Проекты должны решать задачи по автоматизации промышленных процессов, в быту и других сферах.
В направлении «Программирование» можно заявиться в номинациях «Популярное образование, развлечение и медиа», «Системы и приложения для бизнеса», «Искусственный интеллект». Проектами этого направления может стать приложение для операционной системы iOS ил Android, сайт или приложение для компьютера.
Также в каждом из представленных направлений есть дополнительная номинация «Моя ИТ-идея». Конкурс «Моя ИТ-идея» направлен на развитие интереса в ИТ-сфере среди молодого поколения и продвижение творческих идей. В этом году участники должны придумать идею для Цифропарка — городского парка будущего. Это может быть прототип программы, приложения инновационного устройства и др. Подать заявку можно одному или командой до 3 человек на сайте.
Финалисты чемпионата проводят очную демонстрацию конкурсных работ. Награждение победителей пройдет в рамках XVI Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех 2023» в октябре.
Регистрация участников доступна до 30 сентября 2023 года. Подробнее ознакомиться с положением и подать заявку можно на сайте. Презентации и ссылки на видеоролики нужно отправлять на почтовый ящик: [email protected].