Тюменские компании планируют экспортировать свою продукцию в Азербайджан

Это уже второй визит тюменской делегации в Баку в 2023 году. В ноябре регион представит совместный с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой стенд на 25-й Центрально-Азиатской международной выставке «Пищевая промышленность» в Казахстане.