nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 13:04

Published 27 сентября, 13:04

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Тюменские компании планируют экспортировать свою продукцию в Азербайджан

Тюменские компании планируют экспортировать свою продукцию в Азербайджан

27 сентября 2023, 13:04
Фото: nashgorod.ru
В настоящее время представители нескольких тюменских компаний находятся в Азербайджане, где они надеются найти партнеров для развития экспорта. Их бизнес-миссия продлится до 29 сентября, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Все мероприятия, в которых участвует тюменская делегация проходят в торговом представительстве России и Российском экспортном центре в Азербайджане. Для тюменских предпринимателей состоятся B2B встречи с бизнес-сообществом страны.

Тюменскую область представляют компании «Айронэкс» — производство металлической мебели; «Тюменский машиностроительный завод» — диски сцепления для всех видов грузовой, автобусной и техники отечественного производства; «Окейч» — тюменская фабрика по производству снеков и «Физзберри» — натуральные безалкогольные напитки.

Это уже второй визит тюменской делегации в Баку в 2023 году. В ноябре регион представит совместный с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой стенд на 25-й Центрально-Азиатской международной выставке «Пищевая промышленность» в Казахстане.

Бизнес-миссия в Азербайджане организована Центром поддержки экспорта Фонда Инвестиционное агентство Тюменской области.

Подпишитесь
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
Сегодня, 06:47
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
Вчера, 09:11
В Тюмени объявили о начале осеннего призыва
Сегодня, 05:59
«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года
Вчера, 10:14
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 октября
Сегодня, 01:07
В Тюмени стоимость подержанных машин резко увеличилась
Вчера, 17:57