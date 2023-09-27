Тюменские компании планируют экспортировать свою продукцию в Азербайджан

Posted 27 сентября, 13:04
Published 27 сентября, 13:04
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Все мероприятия, в которых участвует тюменская делегация проходят в торговом представительстве России и Российском экспортном центре в Азербайджане. Для тюменских предпринимателей состоятся B2B встречи с бизнес-сообществом страны.
Тюменскую область представляют компании «Айронэкс» — производство металлической мебели; «Тюменский машиностроительный завод» — диски сцепления для всех видов грузовой, автобусной и техники отечественного производства; «Окейч» — тюменская фабрика по производству снеков и «Физзберри» — натуральные безалкогольные напитки.
Это уже второй визит тюменской делегации в Баку в 2023 году. В ноябре регион представит совместный с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой стенд на 25-й Центрально-Азиатской международной выставке «Пищевая промышленность» в Казахстане.
Бизнес-миссия в Азербайджане организована Центром поддержки экспорта Фонда Инвестиционное агентство Тюменской области.