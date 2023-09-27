Тура продолжает мелеть: за два дня уровень воды упал еще на 12 сантиметров

По словам специалистов, причиной такого резкого понижения уровня воды в Туре является перекрытый плотинами сток реки. Экологи сообщают, что в Верхне-Туринское водохранилище, расположенное в Свердловской области, откуда вода поступает в тюменскую реку переполнено водой из-за плотины. Известно, что три года назад там начались ремонтные работы. По планам их должны были завершить весной этого года.