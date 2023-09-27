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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

В тюменской Туре за двое суток на 12 сантиметров упал уровень воды

Тура продолжает мелеть: за два дня уровень воды упал еще на 12 сантиметров

27 сентября 2023, 04:54
Фото: 1MI

В тюменской Туре за двое суток на 12 сантиметров упал уровень воды

В тюменской реке Туре продолжает убывать вода. За последние сутки уровень воды снизился на семь сантиметров и сегодня составляет -73 сантиметра над нулем поста. Два дня назад этот показатель держался на отметке -61 сантиметр.
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Тура

За период с 25 по 27 сентября вода в Туре убыла на 12 сантиметров. По данным Центра регистра и кадастра, ранее 27 сентября минимальный уровень воды -37 сантиметров был зарегистрирован в 2021 году, максимальный 347 сантиметров, в 2015 году. Абсолютный минимум, -85 сантиметров, специалисты зафиксировали 5 сентября этого года.

По словам специалистов, причиной такого резкого понижения уровня воды в Туре является перекрытый плотинами сток реки. Экологи сообщают, что в Верхне-Туринское водохранилище, расположенное в Свердловской области, откуда вода поступает в тюменскую реку переполнено водой из-за плотины. Известно, что три года назад там начались ремонтные работы. По планам их должны были завершить весной этого года.

В Тюмени резко упал уровень воды в Туре
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Экологи опасаются, что из-за плотин Тура в ближайшее время продолжить мелеть. Что, безусловно, скажется на качестве воды в реке.

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