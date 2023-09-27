Стрельба в Тюмени: полицейские ранили преступника при задержании

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Во время задержания он пытался скрыться с места преступления. По данным Ура.ру, преступник получил ранения.
«Подозреваемый оттолкнул полицейского, ударил его по лицу и попытался сбежать, однако позднее был задержан. На месте изъяли три гильзы, у задержанного диагностировали ранения в области лопатки и поясницы», — сообщается в материалах суда.
По данным следствия, семье из Тюмени позвонили неизвестные и сообщили, что их дочь попала в беду. Чтобы её не привлекли к уголовной ответственности нужно заплатить. Родители тюменки согласились передать деньги и вызвали полицию. На месте курьера уже ждали силовики, но мужчина оказал сопротивление.
В ходе суда подозреваемый получил три года условно за применение насилия к представителю власти.
Ранее «Наш город» сообщал, что в августе пожилые тюменцы пытались застрелить надоевших им гонщиков. Они вышли ночью на улицу с винтовками и начали стрелять по машинам и по молодежи, которая дрифтовала в том районе.