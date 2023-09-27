Стрельба в Тюмени: полицейские ранили преступника при задержании

По данным следствия, семье из Тюмени позвонили неизвестные и сообщили, что их дочь попала в беду. Чтобы её не привлекли к уголовной ответственности нужно заплатить. Родители тюменки согласились передать деньги и вызвали полицию. На месте курьера уже ждали силовики, но мужчина оказал сопротивление.