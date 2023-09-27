«Скорее всего огнестрел»: около Тюмени пристрелили собаку

Ранее «Наш город» сообщал, что пожилые тюменцы захотели расправиться с местными автогонщиками. Они вышли ночью на улицу с винтовками и начали стрелять по машинам и по молодежи, которая дрифтовала в том районе. Первые сообщения о случившемся появились в соцсетях.