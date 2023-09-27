nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Стрельба в тюменском поселке

«Скорее всего огнестрел»: около Тюмени пристрелили собаку

27 сентября 2023, 15:55
Фото: 1MI
Стрельба в тюменском поселке
Недалеко от областной столицы в посёлке Утяшево днём застрелили пса. Хозяин животного ищет свидетелей происшествия.

В тот момент хозяин собаки чинил машину, ворота были открыты. Собака сидела рядом около забора.

«Застрелили прямо в глаз, скорее всего огнестрел. Ранее гуглял без проблем, много людей его знали. Зашёл в дом, выхожу, а собака мертвая. Никто из соседей ничего не слышал, я тоже. Пытаюсь найти свидетелей», — сообщил «Нашему городу» Александр Воробьёв.
Фото: Александр Воробьёв

Ранее «Наш город» сообщал, что пожилые тюменцы захотели расправиться с местными автогонщиками. Они вышли ночью на улицу с винтовками и начали стрелять по машинам и по молодежи, которая дрифтовала в том районе. Первые сообщения о случившемся появились в соцсетях.

Читайте также:
Вся дорога в дыму: около Тюмени уже месяц горят торфяникиСтрельба в Тюмени: полицейские ранили преступника при задержанииВ тюменском госпитале 93-летнего дедушку обвинили в нападении на санитарку
#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Собака
Подпишитесь
«Охлаждение рынка»: риелторы сказали, когда упадут цены на недвижимость в Тюмени
Сегодня, 03:28
«Дураки и дороги»: почему в Тюменской области неуклонно растет число ДТП
Сегодня, 05:55
В каких случаях нужно оформлять СРО строителям, а когда не обязательно
Сегодня, 07:54
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 27 сентября
Сегодня, 01:07
Над тюменскими трассами заметили беспилотники. Что случилось?
Сегодня, 05:45
«Лучший вид — на природу»: в Тюмени представили проект «Скандиа. Дом на берегу Туры»
Сегодня, 10:00