«Скорее всего огнестрел»: около Тюмени пристрелили собаку

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В тот момент хозяин собаки чинил машину, ворота были открыты. Собака сидела рядом около забора.
«Застрелили прямо в глаз, скорее всего огнестрел. Ранее гуглял без проблем, много людей его знали. Зашёл в дом, выхожу, а собака мертвая. Никто из соседей ничего не слышал, я тоже. Пытаюсь найти свидетелей», — сообщил «Нашему городу» Александр Воробьёв.
Ранее «Наш город» сообщал, что пожилые тюменцы захотели расправиться с местными автогонщиками. Они вышли ночью на улицу с винтовками и начали стрелять по машинам и по молодежи, которая дрифтовала в том районе. Первые сообщения о случившемся появились в соцсетях.