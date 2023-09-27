«Рыба — раз в месяц, одежда — в долг»: на что хватает пенсии тюменцу

По словам пожилого мужчины, на пенсию он ушел в 55 по выслуге лет. Более двенадцати лет он отработал каменщиков, 25 лет работал на севере. В 2017 году он вышел пенсию — тогда ее размер составлял 14 тысяч 182 рубля. За шесть лет пенсия увеличилась до 22,5 тысяч рублей.