«Рыба — раз в месяц, одежда — в долг»: на что хватает пенсии тюменцу

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
По словам пожилого мужчины, на пенсию он ушел в 55 по выслуге лет. Более двенадцати лет он отработал каменщиков, 25 лет работал на севере. В 2017 году он вышел пенсию — тогда ее размер составлял 14 тысяч 182 рубля. За шесть лет пенсия увеличилась до 22,5 тысяч рублей.
«Подработку предлагают. Но если ее брать, то надо устраиваться официально. Значит, ежегодные надбавки получать не смогу. А все-таки на 1000 рублей растет в год. Посчитайте сами — выгоднее работать официально или нет? Неофициально тоже не работаю. У нас народ стал „доброжелательный“: сдадут налоговой и даже глазом не моргнут», — рассказывает тюменец.
По его словам, супруга тоже находится на пенсии. Правда, получает меньше — 19,5 тысяч. В настоящее время работает фасовщиком, там зарплата 17 тысяч рублей.
По словам Юрия Михайловича, вместе с женой они проживают в двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров. Ежемесячно на оплату коммунальных услуг уходит 3-7 тысяч рублей в зависимости от времени года (зимой больше из-за отопления).
Кроме того, в числе регулярных трат — медикаменты. Они требуются мужчине после перенесенного обширного инфаркта. На таблетки уходит в месяц порядка 2 тысяч рублей.
Юрий Михайлович отмечает, что питаются они с супругой просто — морковь и овощи высаживают на своем участке. Молочные продукты покупают раз в три дня. А вот рыбу позволяют себе только раз в месяц, пишет 72.RU.
«Горбушу покупаем одну штучку в месяц, и то в магазине „Светофор“. Там дешевле всего», — говорит мужчина.
И добавляет, что редко покупают и фрукты, в том числе яблоки, — они стоят дорого, поэтому не по карману семье пенсионеров. Этот продукт семья покупает только по праздникам.
По словам Юрия Михайловича, большие траты, как поездку в отпуск или покупку одежды их семья потянуть не может — откладывать не получается особо. Зачастую одежду приходится покупать в долг — знакомые занимаются торговлей, поэтому выручают.
«Я отношу себя к ниже [чем] среднему классу. Чтобы пенсионер достойно жил нужна минимум пенсия в 50–60 тысяч рублей. О чём мечтаю? Честно скажу, была бы возможность — съездил бы к брату на похороны на Дальний Восток. Я не могу туда улететь: от Тюмени до Владивостока нет прямого рейса. Для этого надо ехать в Екатеринбург или Новосибирск. А цена в один конец — это моя пенсия. Похороны в пятницу», — признается пожилой мужчина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области средний размер пенсии, по данным Пенсионного фонда, составляет 20 тысяч 253 рубля. Индексации страховых и социальных пенсий проводятся ежегодно — в январе и апреле. В 2024 году они будут увеличены на 5,5%, социальные и 4,7% соответственно.