Предложение проектного финансирования для застройщиков от Банка ДОМ. РФ выросло

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
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Updated Сегодня, 10:23
Клиентами банка, которые используют этот механизм при реализации проектов в сфере жилстроительства, стали около четырехсот девелоперов из 59 субъектов России. В рейтинге банков по региональному бизнес-присутствию Банк ДОМ.РФ занимает третье место.
Больше всего сделок заключили москвичи. В десятку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Саха (Якутия), Ленобласть, Приморье, Краснодарский край, Новосибирская и Тюменская области.
По словам вице-президента Банка ДОМ.РФ Антона Медведева, более 65 миллионов квадратных метров жилой недвижимости в России будет построено с применением механизма проектного финансирования. Из них тридцать шесть миллионов квадратных метров сдадут за пределами столичной агломерации. В этом году компания направила значительные ресурсы на развитие бизнеса в регионах. В результате только за восемь месяцев 2023 года предложение банка по проектному финансированию застройщиков практически выросло вдвое. Сумма одобренных кредитов для инвесторов из регионов превысила 1 триллион рублей.
«Мы нацелены на дальнейшее расширение географии бизнес-присутствия и заинтересованы в развитии сотрудничества с девелоперами, готовыми вместе с нами вносить вклад в увеличение объемов жилищного строительства и повышение качества городской среды», — пояснил Антон Медведев.
На портале наш. дом.рф сообщается, что сейчас по всей стране возводится более 104 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, из которых почти 95 процентов — с использованием счетов эскроу. Отметим, что это данные, актуальные на 27 сентября 2023 года.
Более подробная информация об условиях проектного финансирования Банка ДОМ.РФ изложена на сайте.