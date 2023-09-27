Предложение проектного финансирования для застройщиков от Банка ДОМ. РФ выросло

По словам вице-президента Банка ДОМ.РФ Антона Медведева, более 65 миллионов квадратных метров жилой недвижимости в России будет построено с применением механизма проектного финансирования. Из них тридцать шесть миллионов квадратных метров сдадут за пределами столичной агломерации. В этом году компания направила значительные ресурсы на развитие бизнеса в регионах. В результате только за восемь месяцев 2023 года предложение банка по проектному финансированию застройщиков практически выросло вдвое. Сумма одобренных кредитов для инвесторов из регионов превысила 1 триллион рублей.