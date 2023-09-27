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Предложение проектного финансирования для застройщиков от Банка ДОМ. РФ выросло

Предложение проектного финансирования для застройщиков от Банка ДОМ. РФ выросло

27 сентября 2023, 10:19
Фото: Банк ДОМ.РФ
За восемь месяцев 2023 года в Банке ДОМ.РФ объем сделок проектного финансирования с региональными застройщиками вырос на 68 процентов, составив более 850 миллиардов рублей.

Клиентами банка, которые используют этот механизм при реализации проектов в сфере жилстроительства, стали около четырехсот девелоперов из 59 субъектов России. В рейтинге банков по региональному бизнес-присутствию Банк ДОМ.РФ занимает третье место.

Больше всего сделок заключили москвичи. В десятку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Саха (Якутия), Ленобласть, Приморье, Краснодарский край, Новосибирская и Тюменская области.

По словам вице-президента Банка ДОМ.РФ Антона Медведева, более 65 миллионов квадратных метров жилой недвижимости в России будет построено с применением механизма проектного финансирования. Из них тридцать шесть миллионов квадратных метров сдадут за пределами столичной агломерации. В этом году компания направила значительные ресурсы на развитие бизнеса в регионах. В результате только за восемь месяцев 2023 года предложение банка по проектному финансированию застройщиков практически выросло вдвое. Сумма одобренных кредитов для инвесторов из регионов превысила 1 триллион рублей.

«Мы нацелены на дальнейшее расширение географии бизнес-присутствия и заинтересованы в развитии сотрудничества с девелоперами, готовыми вместе с нами вносить вклад в увеличение объемов жилищного строительства и повышение качества городской среды», — пояснил Антон Медведев.

На портале наш. дом.рф сообщается, что сейчас по всей стране возводится более 104 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, из которых почти 95 процентов — с использованием счетов эскроу. Отметим, что это данные, актуальные на 27 сентября 2023 года.

Более подробная информация об условиях проектного финансирования Банка ДОМ.РФ изложена на сайте.

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