Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 27 сентября

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени среда пройдет при переменной облачности, в утренние часы вероятны осадки в виде дождя. Утром термометры покажут +6…+7, скорость западного ветра составит до 3 м/с. К полудню потеплеет до +12…+15, ветер будет дуть со скоростью до 6им/с. В вечерние часы термометры покажут +8…+11, скорость ветра до 4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:33, закат в 18:24, продолжительность дня 11 часов 51 минута.
В Тобольске в среду ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха составит +3…+5, скорость западного ветра до 2 м/с. К обеду потеплеет до +10…+12, в вечерние часы термометры покажут +8, скорость юго-западного ветра составит 2-4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:22, закат в 18:13, продолжительность дня 11 часов 51 минута.
В Заводоуковске в среду, 27 сентября, ожидается переменная облачность, в течение дня будет дуть западный ветер с переходом на юго-западный до 2-6 м/с Утром термометры покажут +5…+6, к полудню воздух прогреется до +12…+14, в темное время суток ожидается +9…+11.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:28, закат в 18:20, продолжительность дня 11 часов 52 минуты.
В Ялуторовске в среду ожидается переменная облачность, западный ветер с переходом на юго-западный до 2-6 м/с. В утренние часы температура воздуха составит +4…+7, к обеду потеплеет до +12….+15, в ночные и вечерние часы столбики термометров покажут +10…+11.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:29, закат в 18:21, продолжительность дня 11 часов 52 минуты.
В Ишиме в среду, 27 сентября, будет пасмурно — солнце ненадолго выглянет из-за туч лишь к ближе к полудню. В течение дня ожидается ветер северо-западного и западного направлений 2-6 м/с. В утренние часы столбики термометров покажут +5…+8, к обеду поднимутся до +12…+13. В ночные часы температура воздуха составит +6…+8.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:17, закат в 18:09, продолжительность дня 11 часов 52 минуты.