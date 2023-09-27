Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 27 сентября

В Тюмени среда пройдет при переменной облачности, в утренние часы вероятны осадки в виде дождя. Утром термометры покажут +6…+7, скорость западного ветра составит до 3 м/с. К полудню потеплеет до +12…+15, ветер будет дуть со скоростью до 6им/с. В вечерние часы термометры покажут +8…+11, скорость ветра до 4 м/с.