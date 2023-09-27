По версии Интерфакс самым рентабельным банком в России стал Модульбанк

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Отмечается, что у Модульбанка показатель рентабельности почти в два раза выше, чем у банка «Держава» и Кредит Европа Банк — ближайших конкурентов организации. Модульбанк вошел в десятку лидеров и по показателю эффективности российских банков, заняв 6-е место. Уточняется, что данный показатель рассчитывается как отношение прибыли за первые шесть месяцев текущего года к объему активов по состоянию на 1 июля 2023 года. У Модульбанка он равен 3,7 процента. Верхние строчки списка заняли КИВИ Банк, «Держава» и «Центрокредит», сообщает gorod55.ru.
«Первая позиция в рейтинге самых рентабельных банков — результат стратегии и решений, принятых в 2020 году. За три года мы существенно улучшили все показатели банка, некоторые — в десятки раз. Мы живем в парадигме: быть эффективными во всем, что мы делаем, — начиная от построения команды, заканчивая созданием востребованных продуктов», — отметил председатель правления Модульбанка Павел Семенов.
В центре уточнили порядок расчета показателей рентабельности и эффективности. Так, рентабельность представляет собой отношение прибыли за период с января по июнь 2023 года к капиталу банка по состоянию на 1 июля этого же года. Показатель эффективности рассчитывался как отношение прибыли за первую половину года к объему активов организации. Стоит отметить, что при расчете этого показателя учитывались показатели ста самых крупных по объему активов банков на 1 июля 2023 года, которые присутствовали в таком же рейтинге на 1 января 2022 года. В расчете не участвовали показатели банков с отрицательным капиталом по состоянию на 01.07.2023 и 01.01.2022 года.