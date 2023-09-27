По версии Интерфакс самым рентабельным банком в России стал Модульбанк

В центре уточнили порядок расчета показателей рентабельности и эффективности. Так, рентабельность представляет собой отношение прибыли за период с января по июнь 2023 года к капиталу банка по состоянию на 1 июля этого же года. Показатель эффективности рассчитывался как отношение прибыли за первую половину года к объему активов организации. Стоит отметить, что при расчете этого показателя учитывались показатели ста самых крупных по объему активов банков на 1 июля 2023 года, которые присутствовали в таком же рейтинге на 1 января 2022 года. В расчете не участвовали показатели банков с отрицательным капиталом по состоянию на 01.07.2023 и 01.01.2022 года.