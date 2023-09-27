От Туры до озера Тихого. Брусника представила крупнейший в Тюмени проект

В пределах участка разместится школа, рассчитанная на 1800 учеников, и два встроенных детских сада на 135 и 150 мест. Первые этажи жилых зданий, как обычно, займут супермаркеты, кафе, рестораны, фитнес-клубы и медицинские центры. Также в здесь появятся два отдельных коммерческих павильона.