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От Туры до озера Тихого. Брусника представила крупнейший в Тюмени проект

От Туры до озера Тихого. Брусника представила крупнейший в Тюмени проект

27 сентября 2023, 12:19
Фото: Брусника
Новый район получил имя «Зарека». Он расположится в северной части города, на левом берегу Туры. Почти весь участок площадью около 30 га в границах 2-й Луговой, Береговой и Урайской Брусника осваивает в рамках договора комплексного развития территорий.

С одной стороны новая площадка граничит с частным сектором, с другой — с многоэтажной жилой застройкой, в которой пока сосредоточены ключевые объекты инфраструктуры — школы, детские сады, поликлиники, несколько торговых центров, остановки общественного транспорта.

По идее архитекторов «Зарека» превратится в самодостаточный, насыщенный функциями локальный городской центр. Здесь будут возведены кварталы, высотность которых понижается по мере приближения к реке. Маркерами территории станут три акцентные башни в северной, центральной и южной частях района.

Фото: Брусника

В пределах участка разместится школа, рассчитанная на 1800 учеников, и два встроенных детских сада на 135 и 150 мест. Первые этажи жилых зданий, как обычно, займут супермаркеты, кафе, рестораны, фитнес-клубы и медицинские центры. Также в здесь появятся два отдельных коммерческих павильона.

Событийным центром района станет пешеходный бульвар. Он будет пронизывать территорию проекта с севера на юг. На нём сосредоточатся основные детские игровые и спортивные зоны, а также места для встреч и спокойного отдыха.

Брусника планирует благоустроить береговую линию, организовав для горожан спуски к реке, смотровые площадки и зоны для пикников.

Продажи в первом доме проекта стартовали. Помимо условно стандартных планировок здесь представлены двухуровневые квартиры, квартиры с террасами и коммерческая недвижимость.

#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Алиса Вернер
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