От Туры до озера Тихого. Брусника представила крупнейший в Тюмени проект

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
С одной стороны новая площадка граничит с частным сектором, с другой — с многоэтажной жилой застройкой, в которой пока сосредоточены ключевые объекты инфраструктуры — школы, детские сады, поликлиники, несколько торговых центров, остановки общественного транспорта.
По идее архитекторов «Зарека» превратится в самодостаточный, насыщенный функциями локальный городской центр. Здесь будут возведены кварталы, высотность которых понижается по мере приближения к реке. Маркерами территории станут три акцентные башни в северной, центральной и южной частях района.
В пределах участка разместится школа, рассчитанная на 1800 учеников, и два встроенных детских сада на 135 и 150 мест. Первые этажи жилых зданий, как обычно, займут супермаркеты, кафе, рестораны, фитнес-клубы и медицинские центры. Также в здесь появятся два отдельных коммерческих павильона.
Событийным центром района станет пешеходный бульвар. Он будет пронизывать территорию проекта с севера на юг. На нём сосредоточатся основные детские игровые и спортивные зоны, а также места для встреч и спокойного отдыха.
Брусника планирует благоустроить береговую линию, организовав для горожан спуски к реке, смотровые площадки и зоны для пикников.
Продажи в первом доме проекта стартовали. Помимо условно стандартных планировок здесь представлены двухуровневые квартиры, квартиры с террасами и коммерческая недвижимость.