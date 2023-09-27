«Охлаждение рынка»: риелторы сказали, когда упадут цены на недвижимость в Тюмени

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Для тюменцев, как и большинства россиян, решающее значение имеет не столько размер ипотеки в целом, сколько размер первоначального взноса. Решение правительства увеличить его с 10% (для льготной ипотеки) и с 15% до 20% существенно ударит по рынку. Уже сейчас потенциальные покупатели задумываются, а стоит ли брать ипотеку вообще?
В Центробанке между тем еще в мае предупредили: 20% — это не предел. С 1 января 2024 года размер первоначального взноса увеличится до 30%, говорится в сообщении регулятора.
Как считает полномочный представитель президента Российской гильдии риелторов (РГР) в Сибирском федеральном округе Ирина Монастырская, такое повышение приведет в итоге к снижению спроса на ипотеку. По ее словам, часть тюменцев брали деньги на первоначальный взнос за счет потребительских кредитов или же микрозаймов. Теперь этих потенциальных заемщиков «отсекают» от рынка.
Ее коллега, риелтор Татьяна Клюс считает, что повышение ставки и первоначального взноса уменьшит возможность одобрения по ипотеке.
«Доходность заемщиков не меняется, а большие ежемесячные платежи весомо отразятся на бюджетах семей», — считает риелтор.
Эксперты сходятся во мнении, что продолжительное ужесточение регулирования ипотеки в итоге может привести к снижению цен на рынке жилой недвижимости. Не исключено, что новые драконовские меры становятся предвестником кризиса ипотеки в регионе.
По данным аналитиков BnMAP.pro., в Тюмени за июль 2023 года доля сделок с ипотекой сократилась в два раза — до 45%, по региону этот показатель снизился с 82 до 37% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Оценивая эту статистику, риелторы говорят о том, что спрос на жилье постепенно пойдёт на спад. Клюсс, например, убеждена, что в ближайшие время на рынке недвижимости начнется стагнация.
«Какое-то время будет стагнация, дальше, если ничего не изменится, цены начнут снижаться. Это все относится к вторичному рынку и коммерческой ипотеке», — подчеркивает риелтор.
Руководитель комитета по ипотеке РГР Ирина Киселева отмечает, что сейчас на рынке недвижимости в Тюмени виден крен в сторону покупки новостроек. Это объясняется тем, что льготная ипотека сейчас наиболее выгодна, ее условия предполагают ставки от 2,7% до 8%. По расчетам специалиста, льготную ипотеку не будут менять до 1 июля 2024 года.
«Охлаждение рынка ипотечного кредитования без резкого пикирования вниз уже видно на горизонте», — говорит Киселёва.
По мнению Ирины Киселевой, если Банк России продолжит держать высокую ключевую ставку более трех месяцев, то объемы выдачи ипотеки смогут снизиться. А вслед за этим и спрос сократится как минимум на 10 или даже 15%.
Как считает президент объединения риелторов Тюменской области Светлана Бабушкина, в ближайшее время на региональном рынке произойдет корректировка рыночной стоимости объектов недвижимости, потому что спроса на жилье, как он был еще в начале года, уже не будет. По ее мнению, покупательская способность тюменцев за это время резко сократилась, теперь она ожидает, что спрос на жилье снизится на 20-25%.
Монастырская рассказывает, что уже в октябре будут отчетливо видны последствия решения финансовых властей страны. Она подчеркивает, что сейчас жилье на рынке выбирают те покупатели, которым уже одобрили решение до повышения ключевой ставки.
«Важно понимать, что покупатели, которые будут заходить на рынок, они конечно будут торопиться и при выборе предложений будут серьезно торговаться», — подмечает эксперт.
Рост цен в ближайшие месяцы в новостройках покажут дома с высокой долей готовности, полагают эксперты, подчеркивая, что в Тюмени их не так уж и много. Застройщики будут поднимать цену, понимая свое преимущество над продавцами вторичного рынка за счет предложений по льготной ипотеке.
Ирина Киселева советует тюменцам, что если квартира нужна сейчас, то решение жилищного вопроса не стоит оттягивать в ожидании понижения ключевой ставки.
«Не всегда ключевая ставка будет высокая. Судя по прогнозам ЦБ для базового сценария развития экономики России, опубликованным в августе 2023 года, в 2024 году ставка снизится до 8,5-9,5%», — указывает эксперт.
Она уточняет, как только ставка будет снижена, появится возможность рефинансировать ипотечный кредит.