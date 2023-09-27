«Охлаждение рынка»: риелторы сказали, когда упадут цены на недвижимость в Тюмени

Как считает президент объединения риелторов Тюменской области Светлана Бабушкина, в ближайшее время на региональном рынке произойдет корректировка рыночной стоимости объектов недвижимости, потому что спроса на жилье, как он был еще в начале года, уже не будет. По ее мнению, покупательская способность тюменцев за это время резко сократилась, теперь она ожидает, что спрос на жилье снизится на 20-25%.