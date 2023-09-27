Официальная инфляция в начале сентября составила 5,15%

Промышленные товары используются не населением, а другими секторами экономики. За восемь месяцев 2023 года индекс цен на промышленные товары для внутреннего рынка вырос на 15,3%. Самое значительное повышение цен произошло в последний месяц и составило 4,4%, пишет ИА RuNews24.ru