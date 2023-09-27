Официальная инфляция в начале сентября составила 5,15%

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Промышленные товары используются не населением, а другими секторами экономики. За восемь месяцев 2023 года индекс цен на промышленные товары для внутреннего рынка вырос на 15,3%. Самое значительное повышение цен произошло в последний месяц и составило 4,4%, пишет ИА RuNews24.ru
Теперь рассмотрим пять групп промышленной продукции с самым большим увеличением цен (август по сравнению с началом года):
1. Добыча металлических руд +48%.
2. Добыча нефти и газа +45%.
3. Производство кокса и нефтепродуктов +34%.
4. Металлургия +19%.
5. Электроэнергетика +9%.
Единственная группа промышленной продукции, где цены снизились с начала года, — это бумажная отрасль (-3,5%).