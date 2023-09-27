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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Официальная инфляция в начале сентября составила 5,15%

27 сентября 2023, 08:16
По официальным данным, инфляция к началу сентября составила 5,15%. Однако этот способ подсчета может скрывать изменения стоимости отдельных товаров, таких как автомобили. Давайте рассмотрим эти изменения более детально.

Промышленные товары используются не населением, а другими секторами экономики. За восемь месяцев 2023 года индекс цен на промышленные товары для внутреннего рынка вырос на 15,3%. Самое значительное повышение цен произошло в последний месяц и составило 4,4%, пишет ИА RuNews24.ru

Теперь рассмотрим пять групп промышленной продукции с самым большим увеличением цен (август по сравнению с началом года):

1. Добыча металлических руд +48%.

2. Добыча нефти и газа +45%.

3. Производство кокса и нефтепродуктов +34%.

4. Металлургия +19%.

5. Электроэнергетика +9%.

Единственная группа промышленной продукции, где цены снизились с начала года, — это бумажная отрасль (-3,5%).

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