Нутрициолог Биткова рассказала о пользе калия для нормальной работы сердца

Одним из наиболее важных химических элементов, защищающих сердце, считается калий, о чем в беседе с NEWS.ru рассказала нутрициолог Ксения Биткова. Она перечислила продукты, которыми стоит дополнить свой рацион, чтобы получить достаточное количество калия.