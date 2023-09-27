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Нутрициолог Биткова рассказала о пользе калия для нормальной работы сердца

27 сентября 2023, 15:42
Одним из наиболее важных химических элементов, защищающих сердце, считается калий, о чем в беседе с NEWS.ru рассказала нутрициолог Ксения Биткова. Она перечислила продукты, которыми стоит дополнить свой рацион, чтобы получить достаточное количество калия.

Как сообщает NEWS.ru, речь идет о таких продуктах, как мясо, печень, рыба и морепродукты (устрицы, моллюски), бурый рис, морковь, лук, шпинат, горох, зеленые листовые овощи, бобовые, картофель, капуста, цельные злаки, орехи, бананы, авокадо, апельсины, персики.

Калий служит поддержкой центральной нервной системы, сердца и сосудов, он помогает стабилизировать баланс жидкости и электролитов, остановить потерю кальция, минимизировать риск инсульта.

Согласно комментарию специалиста, усвоению калия помогают магний и витамин B6, а медь, марганец, железо, кальций, витамины C, B9, напротив, способны создать дефицит калия в организме. Нутрициолог советует читателям воздержаться от чрезмерного употребления кофе, алкоголя и продуктов с высоким содержанием сахара, которые вызывают нехватку калия.

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