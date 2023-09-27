Новую дорогу открыли в Тюмени

Напомним, к строительству объектов дорожной инфраструктуры в жилом районе Ново-Патрушево приступили в 2020 году. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в капитальном исполнении были построены улицы Александра Митинского и Павла Шарова. Их общая протяженность составила 2,58 километра. В 2022 году автомобили поехали по улице Валентины Трофимовой (0,88 километров). В январе текущего года запущено движение по улице Константина Посьета протяженностью 0,83 километра.