nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

В тюменском районе Ново-Патрушево открыли движение по улице Николая Никитина

Новую дорогу открыли в Тюмени

27 сентября 2023, 07:25
Фото: Тюмень. Транспорт

В тюменском районе Ново-Патрушево открыли движение по улице Николая Никитина

Движение по двухполосной автодороге протяженностью 500 метров запустили в жилом районе Ново-Патрушево по улице Николая Никитина.

Работы по обустройству новой трассы начались с 2023 году. Строители обновили инженерные коммуникации, проложили системы водоотведения, кабельные линии связи. Для велосипедистов по обеим сторонам дороги оборудованы велодорожки, для пешеходов — тротуары.

Напомним, к строительству объектов дорожной инфраструктуры в жилом районе Ново-Патрушево приступили в 2020 году. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в капитальном исполнении были построены улицы Александра Митинского и Павла Шарова. Их общая протяженность составила 2,58 километра. В 2022 году автомобили поехали по улице Валентины Трофимовой (0,88 километров). В январе текущего года запущено движение по улице Константина Посьета протяженностью 0,83 километра.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на содержание автомобильных дорог в зимнее время года выделили порядка 1,5 миллиардов рублей. Работы по очистке трасс от снега будет выполнять АО «ТОДЭП».

Читайте также:
В Тюменскую область на следующей неделе вернется бабье летоВ тюменском микрорайоне Мелиораторов построят новый детский садВ Тюмени вторые сутки стоит смог. Где опять горит?
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Дорожное строительство
Подпишитесь
«Охлаждение рынка»: риелторы сказали, когда упадут цены на недвижимость в Тюмени
Сегодня, 03:28
«Дураки и дороги»: почему в Тюменской области неуклонно растет число ДТП
Сегодня, 05:55
В каких случаях нужно оформлять СРО строителям, а когда не обязательно
Сегодня, 07:54
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 27 сентября
Сегодня, 01:07
Над тюменскими трассами заметили беспилотники. Что случилось?
Сегодня, 05:45
Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в следующем году
Сегодня, 03:01