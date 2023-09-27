Новую дорогу открыли в Тюмени

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Работы по обустройству новой трассы начались с 2023 году. Строители обновили инженерные коммуникации, проложили системы водоотведения, кабельные линии связи. Для велосипедистов по обеим сторонам дороги оборудованы велодорожки, для пешеходов — тротуары.
Напомним, к строительству объектов дорожной инфраструктуры в жилом районе Ново-Патрушево приступили в 2020 году. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в капитальном исполнении были построены улицы Александра Митинского и Павла Шарова. Их общая протяженность составила 2,58 километра. В 2022 году автомобили поехали по улице Валентины Трофимовой (0,88 километров). В январе текущего года запущено движение по улице Константина Посьета протяженностью 0,83 километра.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на содержание автомобильных дорог в зимнее время года выделили порядка 1,5 миллиардов рублей. Работы по очистке трасс от снега будет выполнять АО «ТОДЭП».