Над тюменскими трассами заметили беспилотники. Что случилось?

За последние две недели на федеральной автодороге Тюмень — Омск произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли пять человек. 15 сентября в Тюкалинском районе, на 523-м километре автодороги, столкнулись Иж 2717 и большегруз Volvo. В результате аварии скончались три человека — 33-летний водитель и двое пассажиров легковушки, 20-летняя девушка и 46-летний мужчина.