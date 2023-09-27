Над тюменскими трассами заметили беспилотники. Что случилось?

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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По информации ГИБДД по Тюменской области, ежедневно на трассе Тюмень — Омск происходит до трех аварий. Основной причиной являются нарушение ПДД — превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения.
Заметим, по числу произошедших ДТП автодорога Тюмень — Омск занимает второе место в тюменском регионе. За последние два года здесь погибло более 80 человек, а более 400 участников ДТП получили травмы. Лидером рейтинга по числу аварий является трасса Тюмень — Ханты-Мансийск.
За последние две недели на федеральной автодороге Тюмень — Омск произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли пять человек. 15 сентября в Тюкалинском районе, на 523-м километре автодороги, столкнулись Иж 2717 и большегруз Volvo. В результате аварии скончались три человека — 33-летний водитель и двое пассажиров легковушки, 20-летняя девушка и 46-летний мужчина.
В субботу, 23 сентября на 328-м километре автодороги столкнулись микроавтобус Nissan и грузовик MAN. Авария унесла жизни 63-летнего водителя микроавтобуса и его 42-летнего сына.