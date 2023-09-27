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Беспилотные летательные аппараты следят за трассой Тюмень — Омск

Над тюменскими трассами заметили беспилотники. Что случилось?

27 сентября 2023, 05:45
Фото: 1MI

Беспилотные летательные аппараты следят за трассой Тюмень — Омск

Беспилотные летательные аппараты заметили тюменские автовладельцы над федеральной трассой Тюмень — Омск в Ишимском районе. Как выяснилось, дроны патрулируют автодорогу и выявляют особо опасные ее участки
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ДТП

По информации ГИБДД по Тюменской области, ежедневно на трассе Тюмень — Омск происходит до трех аварий. Основной причиной являются нарушение ПДД — превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения.

Заметим, по числу произошедших ДТП автодорога Тюмень — Омск занимает второе место в тюменском регионе. За последние два года здесь погибло более 80 человек, а более 400 участников ДТП получили травмы. Лидером рейтинга по числу аварий является трасса Тюмень — Ханты-Мансийск.

За последние две недели на федеральной автодороге Тюмень — Омск произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли пять человек. 15 сентября в Тюкалинском районе, на 523-м километре автодороги, столкнулись Иж 2717 и большегруз Volvo. В результате аварии скончались три человека — 33-летний водитель и двое пассажиров легковушки, 20-летняя девушка и 46-летний мужчина.

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В субботу, 23 сентября на 328-м километре автодороги столкнулись микроавтобус Nissan и грузовик MAN. Авария унесла жизни 63-летнего водителя микроавтобуса и его 42-летнего сына.

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