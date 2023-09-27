«Лучший вид — на природу»: в Тюмени представили проект «Скандиа. Дом на берегу Туры»

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Архитектура проекта основана на принципах практичности и сдержанности. Основными цветами фасада выбраны светлые и нейтральные оттенки, которые всегда будут актуальны и помогут избежать визуального шума.
«Скандиа. На берегу Туры» — проект с видом на реку, состоящий из 25-этажного дома в одном из живописных районов Тюмени. Природная локация позволит отвлечься от городской суеты и восстановить силы.
Одна из особенностей нового проекта — близость к центру Тюмени. До набережной и Моста Влюбленных будущие жители смогут добраться за 7 минут. В непосредственной близости находится колледж социальных технологий, Тюменский индустриальный университет и Лесотехнический техникум.
Для будущих жителей на первом этаже предусмотрены парковочные места и кладовые помещения. На уровне второго этажа кровля паркинга будет благоустроена для прогулок с детьми и занятий спортом.
Инфраструктура района уже развивается, так в шаговой доступности располагается остановка общественного транспорта, где ходят маршруты №2 и №55. Уже сейчас есть комфортная транспортная развязка, которая в будущем будет дополнена новой объездной.
Построены школа №38, МАОУ ВОШ №2, МАОУ СОШ №26, а также Детский сад №55 и частный детский сад «Ступеньки». В непосредственной близости находится городская поликлиника №3.
Для вечерних прогулок в районе располагается аллея Выпускников, сквер Святителя Филофея и Колмогорский сад.
Двор на 2 этаже будет организован без доступа для машин. Там расположится детская площадка для малышей с качелями, игровым комплексом и балансирами, отдельный комплекс для детей постарше, спортивный комплекс и батут.
Будет обустроен открытый встроенный паркинг на 1 этаже на 83 машино-места. Также будут организованы парковочные места, расположенные по периметру дома.
Все квартиры в проекте имеют правильную геометрию — сюда легко вписать мебель стандартных размеров. За счет ниш под шкафы-купе можно сэкономить пространство квартиры и не перегружать его. Высота потолков на последних этажах увеличена до 3,4 метров, на типовом — 2,6 метров.
Во всех квартиры предусмотерна кухня-гостиная, в которой будет удобно собираться всей семьей и встречать гостей. Есть квартиры с гардеробной, кладовой, постирочной. На втором этаже в домах расположены квартиры с террасой.
Квартиры будут передаваться с подготовкой под отделку. Стены выровнены под маяк, на полу стяжка пола. Также сразу будут установлены стальные сейфовые двери, качественные окна, розетки, выключатели, домофон. Есть возможность приобрести квартиру сразу с чистовым ремонтом.
Как купить
Приобрести квартиру можно в рассрочку с первоначальным взносом от 30% или с использованием ипотеки.
Для семей с маленькими детьми доступна программа «Семейная ипотека». В рамках проектного финансирования от ПАО Сбербанк можно оформить ипотеку с процентной ставкой от 2,2% на период строительства. Также возможен вариант ипотеки со ставкой 4,6% на весь период строительства.
Сниженную ставку от 4,2% можно получить по программе «Господдержка». Первоначальный взнос от 20%. Также можно воспользоваться ипотекой траншами.
Отдел продаж «Скандиа. Дом на берегу Туры»:
ул. Краснооктябрьская, 14, оф.№1
Телефон: +7 (3452) 69-76-77
Сайт компании: scandia.life
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Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 01.07.2023 по 31.07.24 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.