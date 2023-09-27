«Лучший вид — на природу»: в Тюмени представили проект «Скандиа. Дом на берегу Туры»

*Ставка от 4,2% годовых на срок кредитования от 12 до 360 месяцев доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Господдержка» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО «Специализированный застройщик „Скандиа у Озера“, при первоначальном взносе от 15%, а также при проведении сделки с услугой „Сервис электронной регистрации“. При отказе заемщика от услуги „Сервис электронной регистрации“ процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.