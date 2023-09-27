Итоги дня Тюмени: падение цен на недвижимость, дроны на тюменских дорогах, запах гари

Решающее значение имеет не столько размер ипотеки в целом, сколько размер первоначального взноса. С 1 января 2024 года размер первоначального взноса увеличится до 30%. Это снизит спрос на ипотеку и квартиры. Часть тюменцев брали деньги на первоначальный взнос за счет потребительских кредитов или же микрозаймов. Теперь этих потенциальных заемщиков «отсекают» от рынка. По данным аналитиков BnMAP.pro., в Тюмени за июль 2023 года доля сделок с ипотекой сократилась в два раза — до 45%, по региону этот показатель снизился с 82 до 37% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Оценивая эту статистику, риелторы говорят о том, что спрос на жилье постепенно пойдёт на спад. Клюсс, например, убеждена, что в ближайшие время на рынке недвижимости начнется стагнация.