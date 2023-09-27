Итоги дня Тюмени: падение цен на недвижимость, дроны на тюменских дорогах, запах гари

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
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Updated Сегодня, 18:48
Решение ЦБ РФ о повышении первоначального взноса по ипотеке до 20% потянут вниз рынок недвижимости в Тюмени, заявили «Наш город» опрошенные эксперты. Первыми цены упадут на вторичном рынке.
Решающее значение имеет не столько размер ипотеки в целом, сколько размер первоначального взноса. С 1 января 2024 года размер первоначального взноса увеличится до 30%. Это снизит спрос на ипотеку и квартиры. Часть тюменцев брали деньги на первоначальный взнос за счет потребительских кредитов или же микрозаймов. Теперь этих потенциальных заемщиков «отсекают» от рынка. По данным аналитиков BnMAP.pro., в Тюмени за июль 2023 года доля сделок с ипотекой сократилась в два раза — до 45%, по региону этот показатель снизился с 82 до 37% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Оценивая эту статистику, риелторы говорят о том, что спрос на жилье постепенно пойдёт на спад. Клюсс, например, убеждена, что в ближайшие время на рынке недвижимости начнется стагнация.
Беспилотные летательные аппараты заметили тюменские автовладельцы над федеральной трассой Тюмень — Омск в Ишимском районе. Дроны патрулируют автодорогу контролируют особо опасные ее участки
Ежедневно на трассе Тюмень — Омск происходят ДТП из-за превышения скоростного режима, выезд на встречную полосу движения. Лидером рейтинга по числу аварий является трасса Тюмень — Ханты-Мансийск.
По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в областной сейчас в 2,6 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Ещё утром этот показатель составлял 1,4, индекс качества воздуха составлял 52. Запах гари ощущается во всех районах города.
Жители областной столицы ругаются с таксистами из-за громкой музыки. На просьбы снизить громкость они могут высадить пассажира из машины. Тюменка пожаловалась на таксиста, из-за громкой музыки. Она разговаривала по телефону с заказчиком, но водитель отказал ей в просьбе сбавить звук.
Надо было заказывать комфорт, моя машина что хочу то и делаю, — отметил водитель такси в ответ на замечания пассажирки. По данным «Нашего города», подобные конфликты происходят постоянно, но обычно водители убавляют звук или выключают музыку. Стоит отметить, что с 1 сентября цены на услуги такси в Тюмени резко повысились. Средний чек на поездку в такси вырос сразу на 115 рублей с 320 до 435 рублей.