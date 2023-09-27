nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:48

Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

Вечерние новости Тюмени

Итоги дня Тюмени: падение цен на недвижимость, дроны на тюменских дорогах, запах гари

27 сентября 2023, 18:48
Фото: 1MI
Вечерние новости Тюмени
Дайджест событий Тюменской области за 27 сентября.
Сюжет
Итоги

«Охлаждение рынка»: риелторы сказали, когда упадут цены на недвижимость в Тюмени

Решение ЦБ РФ о повышении первоначального взноса по ипотеке до 20% потянут вниз рынок недвижимости в Тюмени, заявили «Наш город» опрошенные эксперты. Первыми цены упадут на вторичном рынке.

Решающее значение имеет не столько размер ипотеки в целом, сколько размер первоначального взноса. С 1 января 2024 года размер первоначального взноса увеличится до 30%. Это снизит спрос на ипотеку и квартиры. Часть тюменцев брали деньги на первоначальный взнос за счет потребительских кредитов или же микрозаймов. Теперь этих потенциальных заемщиков «отсекают» от рынка. По данным аналитиков BnMAP.pro., в Тюмени за июль 2023 года доля сделок с ипотекой сократилась в два раза — до 45%, по региону этот показатель снизился с 82 до 37% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Оценивая эту статистику, риелторы говорят о том, что спрос на жилье постепенно пойдёт на спад. Клюсс, например, убеждена, что в ближайшие время на рынке недвижимости начнется стагнация.

Над тюменскими трассами заметили беспилотники

Беспилотные летательные аппараты заметили тюменские автовладельцы над федеральной трассой Тюмень — Омск в Ишимском районе. Дроны патрулируют автодорогу контролируют особо опасные ее участки

Ежедневно на трассе Тюмень — Омск происходят ДТП из-за превышения скоростного режима, выезд на встречную полосу движения. Лидером рейтинга по числу аварий является трасса Тюмень — Ханты-Мансийск.

В Тюмени резко ухудшилось качество воздуха

По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в областной сейчас в 2,6 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Ещё утром этот показатель составлял 1,4, индекс качества воздуха составлял 52. Запах гари ощущается во всех районах города.

«Надо было заказывать комфорт»: тюменцы ругаются с таксистами из-за музыки

Жители областной столицы ругаются с таксистами из-за громкой музыки. На просьбы снизить громкость они могут высадить пассажира из машины. Тюменка пожаловалась на таксиста, из-за громкой музыки. Она разговаривала по телефону с заказчиком, но водитель отказал ей в просьбе сбавить звук.

Надо было заказывать комфорт, моя машина что хочу то и делаю, — отметил водитель такси в ответ на замечания пассажирки. По данным «Нашего города», подобные конфликты происходят постоянно, но обычно водители убавляют звук или выключают музыку. Стоит отметить, что с 1 сентября цены на услуги такси в Тюмени резко повысились. Средний чек на поездку в такси вырос сразу на 115 рублей с 320 до 435 рублей.

Читайте также:
«Рекордное подорожание»: в Тюменской области подскочили цены на автотоварыИтоги дня Тюмени: новые пешеходные улицы, деликатесы для депутатов, социальные полкиИтоги дня Тюмени: отопительный сезон, погиб многодетный отец, сроки сдачи развязки
#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Цены#Итоги
Подпишитесь
«Охлаждение рынка»: риелторы сказали, когда упадут цены на недвижимость в Тюмени
Сегодня, 03:28
«Дураки и дороги»: почему в Тюменской области неуклонно растет число ДТП
Сегодня, 05:55
В каких случаях нужно оформлять СРО строителям, а когда не обязательно
Сегодня, 07:54
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 27 сентября
Сегодня, 01:07
Над тюменскими трассами заметили беспилотники. Что случилось?
Сегодня, 05:45
«Лучший вид — на природу»: в Тюмени представили проект «Скандиа. Дом на берегу Туры»
Сегодня, 10:00