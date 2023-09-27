Игра за 250 тысяч и «массаж мозга»: чем заняты последователи Блиновской в регионах

Одна из последовательниц Блиновской и организатор её клуба в регионе — Анна Михайлова. Чтобы ничего не переврать (в теме энерготерапии редакция Бел.Ру подкована слабо), мы обратились к «психологу и энергопрактику» за помощью. По нашей задумке, Анна должна была рассказать, что хорошего Блиновская сделала лично для неё и для всех её последователей до своего ареста. Комментировать данную тему Михайлова отказалась, порекомендовав «набраться терпения», пока «время всё не прояснит».