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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Эксперт назвал холестерин полезным веществом

27 сентября 2023, 08:25
Холестерин — полезное вещество, которое играет важную роль в жирном обмене и выполняет множество функций в организме. Он является строительным материалом для клеток, участвует в синтезе гормонов и других веществ.

Однако иногда уровень холестерина может стать слишком высоким, что может привести к проблемам со здоровьем, пишет ИА RuNews24.ru

По словам ведущего эксперта Виолетты Бурдаковой, нарушение обмена липидов является основной причиной развития атеросклероза. Обычно это происходит из-за вредных привычек, неправильного питания и недостатка физической активности.

Счастливо, чтобы нормализовать уровень холестерина в крови, можно внести коррективы в образ жизни.

Для этого нужно:

— разнообразно и сбалансированно питаться — добавить в рацион больше фруктов и овощей;

— чаще гулять на свежем воздухе — провести время на улице поможет не только двигаться больше, но и успокоиться после работы;

— заниматься физической активностью, которая доставляет удовольствие — это поможет легче включить спорт в свою жизнь;

— постараться избавиться от курения и ограничить потребление алкоголя.

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