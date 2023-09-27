Эксперт назвал холестерин полезным веществом

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Однако иногда уровень холестерина может стать слишком высоким, что может привести к проблемам со здоровьем, пишет ИА RuNews24.ru
По словам ведущего эксперта Виолетты Бурдаковой, нарушение обмена липидов является основной причиной развития атеросклероза. Обычно это происходит из-за вредных привычек, неправильного питания и недостатка физической активности.
Счастливо, чтобы нормализовать уровень холестерина в крови, можно внести коррективы в образ жизни.
Для этого нужно:
— разнообразно и сбалансированно питаться — добавить в рацион больше фруктов и овощей;
— чаще гулять на свежем воздухе — провести время на улице поможет не только двигаться больше, но и успокоиться после работы;
— заниматься физической активностью, которая доставляет удовольствие — это поможет легче включить спорт в свою жизнь;
— постараться избавиться от курения и ограничить потребление алкоголя.