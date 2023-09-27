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АЗС по цене недвижимости в Тюмени

Бизнесмен готов обменять две автозаправки на квартиру в Тюмени

27 сентября 2023, 16:29
Фото: 1MI
АЗС по цене недвижимости в Тюмени
В Аромашевском районе продают автозаправочные станции. За каждую их хозяин просит по 1,5 млн рублей.

Объявление о продаже размещено на одном из порталов, бизнесмен готов произвести обмен. Две АЗС он готов отдать за квартиру в Тюмени или автомобиль не старше 2015 года.

Заправочные станции находятся в селах Аромашево и Новопетрово. Здесь есть хозпостройки, кафе, пожарные резервуары. АЗС работают, «здесь хороший автомобильный трафик».

Фото: Авито

В сентябре на заправках Тюмени резко выросли цены на бензин. На АЗС ТПК АИ-95 стоит 57,5 рублей, на «Ликард» цена на 95-й достигла 55,59 рублей. «Лукойл» — 55,6 рублей. Дизельное топливо тоже подорожало, на АЗС Тюмени его предлагают за 67,4 — 75 рублей. Некоторые АЗС оказались закрыты из-за убытков.

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