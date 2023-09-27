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72% тюменских компаний сообщают соискателям о результатах собеседования

72% тюменских компаний сообщают соискателям о результатах собеседования

27 сентября 2023, 09:12
Фото: Midjourney
Людям в поисках работы приходится проходить десятки собеседований. Однако, не все рекрутеры возвращаются с обратной связью.

Только 7 из 10 компаний сообщают соискателям результаты интервью независимо от его итогов. В опросе сервиса «SuperJob» принимали участие рекрутеры тюменских компаний.

Большая часть соискателей ждет обратную связь от работодателя после прохождения собеседования. Однако, представители компаний часто не сообщают результатов интервью, что может испортить имидж организации.

В результате исследований выяснилось, что 72 процента компаний всегда предоставляют обратную связь соискателям, остальные же себя этим не утруждают.

В Тюменской области почти 80 процентов соискателей смогли найти работу
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Также, сообщают аналитики, предоставляют обратную связь только в случае положительного ответа компании, в которых работают от 100 до 1000 человек, а таких 31 процент.

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#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Тюменцы#Работа#Любовь Селезнева
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